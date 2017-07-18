На трассе Тюмень - Ханты-Мансийск задержали водителя со спайсом

rosgvard.ru

Синтетические наркотики в особо крупном размере изъяли из незаконного оборота полицейские в Тобольске.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области, в ходе проверки оперативной информации сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков тобольской полиции совместно с сотрудниками дорожно-патрульной службы на 226 километре автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск остановили автомобиль. Водитель заметно нервничал. Полицейские решили досмотреть салон машины. Под передним пассажирским сиденьем был обнаружен пакетик с веществом, который изъяли и направили на экспертизу. Исследования показали, что вещество является синтетическим наркотиком "спайс", более 75 граммов. Фигуранта 1982 года рождения доставили в дежурную часть для дальнейшего разбирательства. Свою вину задержанный полностью признал.

Возбуждено уголовное дело.