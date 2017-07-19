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Аварийность на сетях водоснабжения снизилась на треть за пять лет

11:24 19 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Концессионное соглашение с "Тюмень Водоканалом" заключит администрация Тюмени до конца 2017 года. Документ призван не только сохранить, но и усилить тенденцию к снижению аварийности на сетях водоснабжения.

Как отметил во время пресс-тура заместитель главы администрации Тюмени Павел Перевалов, у города с "Тюмень Водоканалом" заключен договор аренды, однако эти отношения несистемны.

"Для города важно не просто передать сети в частную компанию, но и установить конкретные технические и экономические показатели, которых она должна достичь за период концессии. В документе будет прописано, сколько сетей нужно поменять, на сколько нужно снизить объемы потерь воды и аварийность, каким должен быть уровень энергоэффективности. Все эти показатели в концессионном отношении устанавливаются и в дальнейшем контролируются", - пояснил Павел Перевалов.

За последние пять лет "Тюмень Водоканалу" удалось снизить аварийность на сетях на 32%. Это серьезный показатель, достичь которого удалось благодаря системной работе. Ежегодно специалисты компании заменяют, реконструируют и ремонтируют до 15 км сетей.

Реализация схемы водоснабжения и водоотведения города продолжится и после заключения концессионного соглашения. Причем объемы работ возрастут.

"Наша задача как администрации: не закладывать бюджетные деньги в замену сетей, а создавать условия для того, чтобы такие организации у нас в городе были, чтобы они вели системную деятельность, реализуя программы", - добавил Павел Перевалов.

Любовь Голышева

Теги: Тюмень Водоканал , водопровод , Павел Перевалов , водоснабжение , ремонт

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