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Владимир Якушев предложил венгерским предпринимателям рассмотреть проект строительства зернохаба

15:59 19 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев на встрече с чрезвычайным и полномочным послом Венгрии в РФ Яношем Балла предложил рассмотреть проект строительства зернохаба в индустриальном парке региона.

"В 2016 году в регионе собрали около 1 млн 400 тыс. тонн зерна, -подчеркнул он. - Создание терминала для хранения и переработки зерна открывает перспективы для его дальнейшей переработки и экспорта".

Правительство Тюменской области, по словам губернатора, готово также поддержать совместное производство автобусов "Икарус", а также участие венгерских компаний в реализации проекта "Медицинский город".

"Интересным может стать проект по строительству СПА-отеля с использованием лечебных минеральных источников, какими богата наша территория. Это позволит укрепить наше партнерство и в сфере туризма", - считает Владимир Якушев. Он выразил уверенность, что благодаря конструктивному взаимодействию правительства Тюменской области и посольства Венгрии в РФ появятся новые совместные проекты.

"История взаимоотношений Венгрии и тюменского региона насчитывает уже более десяти лет, - отметил Владимир Якушев. - В последние годы эти отношения развиваются достаточно активно. Участился обмен визитами, укрепляются связи в сфере образования, Тюменский госуниверситет официально открыл летнюю школу "Деловой русский язык", в которую уже прибыли студенты из высокорейтинговых европейских вузов, в том числе и 12 венгерских участников. В июле у нас проходит российско-венгерская археологическая школа".

Венгрия, как отметил Владимир Якушев, входит в число основных торговых партнеров Тюменской области. В 2015 году, по данным таможенной статистики, товарооборот составлял более 17,5 млн долларов США, в 2016 году он уменьшился и составил всего 7,7 млн долларов.

Чрезвычайный и полномочный посол Венгрии в Российской Федерации Янош Балла заверил, что Россия является для Венгрии главным стратегическим партнером в различных направлениях сотрудничества.

"Мы поняли, что российские отношения, это не только Москва и Московская область, - подчеркнул он. - В регионах России очень привлекательные условия и возможности для развития различных экономических проектов".

Он отметил, что не только компания "Икарус", но и новые венгерские производители готовы к сотрудничеству с российскими предпринимателями по производству автобусов нового поколения.

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admtyumen.ru
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Борис Олейник

Теги: Владимир Якушев , Янош Балла , зернохаб , сотрудничество , Венгрия , автобусы

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