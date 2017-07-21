Координаторы проектов "Единой России" в Тюменской области подвели итоги полугодия

Фото ТРО партии "Единая Россия"

Партийные проекты - один из основных инструментов выполнения предвыборной программы партии, подчеркнул секретарь Тюменского регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов.

В Тюменской области реализуются 32 проекта партии "Единая Россия", из них 20 – федеральных, 12 – региональных. О том, что сделано в первом полугодии, обсуждалось на заседании политсовета регионального отделения "Единой России".

По итогам шести месяцев Тюменская область показала хорошие результаты. Об этом сообщил заместитель секретаря регионального отделения "Единой России", координатор партийных проектов, реализуемых на территории Тюменской области, депутат областной думы Николай Токарчук.

"Вместе с тем хочу призвать муниципальные образования к большей активности. Кроме того, нужно уделить особое внимание информационному сопровождению реализации проектов", - добавил он.

При реализации проекта "Гражданский университет" в 2017 году основной упор был сделан на адресном обучении партийного актива. Координатор проекта Ольга Швецова рассказала: "Были проведены семинары как в Тюмени, так и во всех муниципальных образованиях региона, а также выездные мероприятия. Кроме того, в проекте "Гражданский университет" появилось два новых направления "Открытые лекции" и "Экспертные лекции". Выступили приглашенные федеральные и региональные эксперты".

Изменился состав участников проекта: включились депутаты муниципального уровня, представители бизнеса, проектом интересуется все больше людей среднего и пожилого возраста. Заключены соглашения о взаимодействии и сотрудничестве с координаторами проекта в других городах – Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Челябинске. В ближайшее время пройдут совместные мероприятия в режиме видеосвязи.

"За первое полугодие в рамках проекта "Гражданский университет" проведено 41 мероприятие, которое посетили более 1 тысячи 250 жителей Тюменской области", - подытожила Ольга Швецова.

Региональный координатор проекта "Шахматы в школы и детские сады" Фуат Сайфитдинов сообщил, что в 2017 году проведены массовые мероприятия для детей. В марте в командном первенстве Тюменской области по шахматам "Белая ладья" участвовали 54 команды, впервые более 200 человек из 22 муниципальных образований, а в мае прошло первенство Тюменской области по шахматам среди мальчиков и девочек до девяти лет, было рекордное количество юных шахматистов - 173.

"Работа по популяризации и развитию шахмат проводится и в муниципальных образованиях Тюменской области: мастер-классы, сеансы одновременной игры, творческие встречи, педагогические семинары, - поделился Фуат Сайфитдинов. - Охвачены не только общеобразовательные школы и детские сады, но и клубы ветеранов и инвалидов, воинские части и исправительные учреждения".

В этих мероприятиях активно принимают участие чемпион мира по шахматам, депутат Государственной думы РФ Анатолий Карпов, который является координатором проекта по УФО, а также международные гроссмейстеры и ведущие шахматисты региона. Шахматы ведутся в 260 школах и 50 детских садах.

По итогам 2016 года реализация проекта "Крепкая семья" в Тюменской области признана одной из лучших по всей России. Работа продолжается. Координатор проекта в регионе Тамара Белоконь отметила, что в рамках проекта идет активное взаимодействие с профильными департаментами, учреждениями, общественными организациями. Состоялась встреча с представителями департаментов по молодежной политике, социального развития Тюменской области, руководителями загсов, где обсуждались совместные планы. Прошла встреча с руководителями клуба молодых семей области по вопросам создания и укрепления современной семьи.

Мероприятия проводятся не только в Тюмени, но и в муниципальных образованиях региона. В 20 тобольских школах родители и учащиеся посетили киноуроки по семейной и патриотической тематике в рамках программы "Ноль плюс". В течение апреля-мая на базе Молодежного центра Ялуторовска состоялись форум "Семья года" и конкурс волонтеров, прошла программа "Семейные традиции - семейное творчество". Для формирования навыков ответственности родителей на базе дошкольных образовательных учреждений области реализуется программа "Школа молодых родителей".

"Наш проект нацелен на главную цель: укрепление института семьи и семейных ценностей, - пояснила Тамара Белоконь. - Интерес к мероприятиям с стороны жителей региона есть, будем продолжать активную работу, особый акцент в этом году мы делаем на роль отца в семье".

Региональный координатор проекта "Детский спорт", депутат Тюменской областной думы Евгений Макаренко рассказал, что реализация идет по нескольким направлениям. Одно из ключевых - вовлечение как можно большего количества детей в занятия спортом. С ребятами проводятся регулярные встречи, в которых участвуют чемпионы и призеры Олимпийских игр Луиза Носкова, Галина Куклева, Рустам Тотров, Владимир Чебоксаров.

С начала 2017 года проведено более 15 значимых мероприятий, среди которых футбольный "Кубок континентов", "Золотая корзина" по баскетболу, состязания по боксу и др.

Уделяется серьезное внимание материально-технической базе спортзалов в общеобразовательных школах. В трех учебных заведениях региона запланирована реконструкция помещений для занятий физкультурой. "Уже готова сметная документация, скоро должны приступить к ремонту", - уточнил Евгений Макаренко.

О том, что сделано в рамках проекта "Городская среда", доложил его координатор, член регионального политического совета, депутат Тюменской областной думы Сергей Медведев. По его словам, комфортные дворы получили 80 тыс. человек – именно столько проживает там, где прошло благоустройство. Он добавил, что дворовое пространство формируется в соответствии с тем, каким его хотят видеть собственники жилья.

"При благоустройстве применяется комплексный подход, - заверил Сергей Медведев. - Мы не просто устанавливаем лавочки и делаем освещение; на первом этапе меняются инженерные сети, затем выполняются все виды ремонтных работ: водоотведение, освещение, площадки для занятий спортом, площадки для малышей, парковки. По такому же алгоритму работа будет продолжаться".

Планы по партийным проектам на второе полугодие уже реализуются. Итоги подведут в конце года, сообщает ТРО партии "Единая Россия".

Соб. инф.