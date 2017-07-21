ВТБ в Тюменской области увеличил кредитный портфель

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В первом полугодии 2017 года ВТБ в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО выдал корпоративным клиентам кредитов на общую сумму 8,4 млрд рублей, из которых 1,8 млрд рублей финансирования предоставлено крупному бизнесу, а 6,6 млрд рублей – среднему.

Как сообщает пресс-служба финансового учреждения, кредитный портфель корпоративного бизнеса ВТБ в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО увеличился за 6 месяцев на 14%, или 3,3 млрд рублей, до 11,0 млрд рублей.

"Основными отраслями, обеспечившими прирост кредитного портфеля по среднему бизнесу, стали оптово-розничная торговля, строительство и производство строительных материалов, девелопмент, нефтегазосервис, производство машин и оборудования, химическая промышленность. Большая часть кредитов – долгосрочная, что свидетельствует о расширении инвестиционной активности. В условиях снижающихся процентных ставок мы наблюдаем существенный рост спроса со стороны клиентов на рефинансирование кредитов, ранее выданных по более высоким ставкам другими коммерческими банками", - сообщила руководитель дирекции банка ВТБ по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО Наталья Белокопытова.

Объем гарантий, которые выдал банк, в 1 полугодии 2017 года вырос в пять раз по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Документарный портфель увеличился с начала года в 2,2 раза, до 5,4 млрд рублей.

"В 2017 году в банке существенно улучшились ценовые условия по предоставлению банковских гарантий. Для клиентов с хорошим финансовым состоянием мы предлагаем ставку 2% годовых и даже ниже. Мы наблюдаем существенный рост спроса на данный продукт. Банке ВТБ выдает все виды банковских гарантий. Среди них гарантии исполнения контракта, возврата авансового платежа, тендерные гарантии и другие. Подходы ВТБ к выдаче банковских гарантий очень лояльные", - отметила Наталья Белокопытова.