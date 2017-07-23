В Китае протестировали сверхбыстрый подвесной поезд

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Тестовая эксплуатация железнодорожной ветки для самого быстрого в Китае подвесного поезда, получившего название "Небесный поезд", началась в городе Циндао провинции Шаньдун. Об этом пишет "РИА Новости".

Ультралегкий со средними показателями скорости и интенсивностью движения поезд создан китайской компанией CRRC Qingdao Sifang. Проект разрабатывался как малозатратная транспортная система, и ожидается, что на рынке она должна пользоваться популярностью, особенно в расположенных в горной местности регионах и в больших городах.

Поезд передвигается по монорельсовой дороге на высоте от 5 до 10 метров над землей, состав может состоять из трех, четырех или пяти вагонов, максимальная вместимость поезда — до 510 пассажиров. Максимальная скорость состава составляет 70 километров в час.