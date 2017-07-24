Тюменская область работает на опережение по проекту "Городская среда"

Фото пресс-службы ТРО партии "Единая Россия"

Тюменская область работает на опережение по части направлений проекта "Единой России" "Городская среда". Об этом сообщил региональный координатор партийного проекта Сергей Медведев.

Как сообщает ТРО партии "Единая Россия", он принимает участие в работе форума партии "Городская среда", который собрал в Краснодаре около 1 тыс. человек из 85 регионов страны. Отметим, что Тюменскую область также представляют секретарь регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов и председатель комиссии по экономической политике и жилищно-коммунальному хозяйству Тюменской городской думы Юрий Баранчук.

"Проект реализуется на территории России всего семь месяцев, - рассказал Сергей Медведев. - Первоначальной задачей было создание нормативно-правовой базы в каждом регионе. 6-7 марта прошел форум в Казани, на котором обсуждались первые шаги. Сегодняшний форум посвящен промежуточным итогам - что уже сделано. Есть хорошие примеры на территории РФ, которые могут использоваться и в Тюменской области, но стоит отметить, что многие рекомендации, которые здесь даются, на нашей территории уже работают".

Сергей Медведев уточнил, что среди них, пожалуй, самая важная, это - общественное обсуждение. Население региона участвует в процессах формирования планов комплексного благоустройства, организован общественный контроль за ходом реализации проекта.

"О чем бы ни шла речь – о благоустройстве парка или двора - проект решения формируется на основании предложений жителей, только с учетом их пожеланий он может реализоваться. Что касается приемки территорий, то без подписи общественников объекты не сдаются", - пояснил Сергей Медведев.

Еще один вопрос, который обсуждался на форуме, а в Тюменской области он уже решен – это вопрос качества. Важно, чтобы обновленные территории были не только красивы, но и удобны, комфортны, доступны для людей разных возрастов.

"Примером может стать наша Гилевская роща – эта зона отдыха учитывает интересы всех жителей: там гуляют пенсионеры и мамы с колясками, приезжают целыми семьями, дети и взрослые катаются на роликах, скейтах, велосипедах, играют в мини-футбол и шахматы, занимаются на турниках. Грамотный подход к организации пространства дал отличный результат", - уверен Сергей Медведев.

К достижениям нашего региона Сергей Медведев добавил следующее: правила благоустройства Тюмени приняты в 2004 году, тогда как многим регионам их только рекомендуют принять. Отметим, что и в муниципальных образованиях области эти правила тоже есть.

"Мы начали благоустраивать дворы Тюмени около десяти лет назад, в прошлом году обновили 41 двор. Если раньше мы закупали малые архитектурные формы, тренажеры, резиновое покрытие в других городах, то сегодня на все наши запросы готовы ответить местные товаропроизводители, поскольку у нас работа ведется постоянно", - рассказал Сергей Медведев.

Он подытожил: проект "Городская среда" - важный и нужный, его результаты видны уже сейчас, необходимо продолжать работать над созданием комфортного пространства, и не только до 2020 года, как предусматривает проект, но и дальше.