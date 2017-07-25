Подозреваемых в сбыте наркотических средств задержали в Тюмени

Фото УМВД России по Тюменской области

Молодых людей, 1986 и 1988 годов рождения, ранее не судимых, задержали сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков в одном из гаражных кооперативовТюмени.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области, в ходе обыска в присутствии понятых в гараже полицейские обнаружили растительные вещества, которые направили на исследование. Эксперты-криминалисты установили, что это марихуана общей массой более 370 граммов. Наркотики предназначались для сбыта по бесконтактной схеме.

Как установили стражи правопорядка, задержанные сами выращивали наркосодержащие растения. Для незаконного культивирования фигуранты использовали гараж. Там они установили специальные лампы, системы полива и вентиляции. Наркотик выращивали, сушили и раскладывали по партиям для дальнейшей реализации. Кроме того, в ходе обыска изъята целлофановая упаковка и другие приспособления для изготовления и расфасовки наркотических средств.

Подозреваемые задержаны, в отношении них возбуждено уголовное дело.