Темпы кормозаготовки в Викуловском районе выше прошлогодних

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1 тыс. 678 тонн сена и 14 тыс. 955 тонн сенажа заготовили викуловские аграрии по данным на конец июля 2017 года.

Год назад в это же время было припасено 1 тыс. 278 тонн и 13 тыс. 407 тонн соответственно.

Работники ООО "Радиус-Агро" - одни из лидеров кормозаготовки. Они уложили в траншеи около 9 тыс. 300 тонн сенажа - 135% к заданию. Сена заготовлено более 450 тонн – 83%. В день здесь в среднем укладывают в тюки около 400 центнеров.

Хорошо продвигаются полеводы ООО "Нива": из плановых 2 тыс. 800 тонн сена заготовлено более 2 тыс. тонн. План по сенажу выполнен пока только на 14%, но, как заверяет руководство хозяйства, с этим работники быстро справятся.

Уверенно достигли плановых показателей по сочным кормам в крестьянском хозяйстве "Рассвет" - здесь их заготовлено 750 тонн. План по грубым кормам пока выполнен только наполовину, работы продолжаются.

Евгения Шевцова