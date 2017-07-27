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"Транснефть–Сибирь" устанавливает современную систему автоматизации на НПС имени Чепурского-1

17:05 27 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото АО "Транснефть-Сибирь"

Тюменское управление магистральных нефтепроводов АО "Транснефть–Сибирь" реализует комплекс работ по техническому перевооружению автоматизированной системы управления технологическим процессом нефтеперекачивающей станции (НПС) им. Чепурского-1, сообщает пресс-служба компании.

Цель работ: приведение системы автоматизации НПС в соответствие требованиям действующих нормативных документов и типовых проектных решений ПАО "Транснефть". На НПС действует микропроцессорная система автоматизации, находящаяся в эксплуатации с 1994  года.

Будет выполнен комплекс строительно-монтажных и пусконаладочных работ. В том числе планируется проложить более 90 км кабельной продукции, смонтировать 44 шкафа и приборных стоек, установить и произвести наладку 450 датчиков, преобразователей и сигнализаторов. В результате на НПС им. Чепурского-1 будет функционировать современная микропроцессорная система автоматизации российского производства.

На станции полностью завершено строительство кабельных эстакад, выполняются работы по монтажу шкафов, прокладке лотков и кабельной продукции. В работах задействованы 25 специалистов, используется четыре единицы техники.

Новая автоматизированная система управления технологическим процессом НПС им. Чепурского-1 обеспечит высокий уровень контроля за параметрами основного и вспомогательного механо-технологического, энергетического оборудования НПС. Также будет обеспечен тщательный контроль за состоянием запорной арматуры и системы регулирования давления нефти.

Согласно программе развития АО "Транснефть – Сибирь", ввод в промышленную эксплуатацию микропроцессорной автоматизированной системы управления технологическим процессом НПС им. Чепурского-1 запланирован на ноябрь 2017 года. Новая система автоматики позволит повысить надежность эксплуатации магистрального нефтепровода Усть-Балык – Курган – Уфа – Альметьевск на технологическом участке Торгили – Юргамыш.

Соб. инф.

Теги: модернизация , Транснефть-Сибирь

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