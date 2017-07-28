Тюменец украл пожарную лестницу

severlife.ru

Мужчину, подозреваемого в краже пожарной лестницы, задержали тюменские полицейские.

В отдел полиции №5 УМВД России по Тюмени поступило сообщение о краже пожарной лестницы из медицинского учреждения. Сумма ущерба составила около 13 тыс. рублей. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Полицейские провели комплекс технических мероприятий, изъяли записи с камер видеонаблюдения, определили возможные пути отхода злоумышленника. Спустя несколько часов сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции городского УМВД задержали подозреваемого. Им оказался нигде официально не трудоустроенный мужчина 1983 года рождения. Похищенное изъято и возвращено учреждению. В отношении фигуранта дознавателями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет, сообщает ГУ МВД России по Тюменской области.