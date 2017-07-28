Достижения Тюмени – результат труда и любви каждого горожанина, считает губернатор

фото "Тюмень - наш дом"

Тюмень стремительно развивается, а ее жители видят перспективу и готовы менять жизнь к лучшему.

Об этом в видеообращении в рамках торжественного приема главы администрации города, посвященного 431-летию областной столицы, заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

"Современная Тюмень укрепляет статус крупного промышленного узла, центра нефтегазовой науки и нефтесервиса России. Тюмень – это кузница кадров для большой Тюменской области, это город детей и студентов, город высокотехнологической медицины, город больших возможностей, гостеприимный для приезжих, безопасный и комфортный для горожан. Все эти достижения – результат труда и любви к малой родине каждого тюменца. Вместе мы развиваем городскую среду, делаем Тюмень комфортнее и уютнее", - сказал глава региона.

Заместитель губернатора региона Наталья Шевчик отметила, что День города – это праздник большого труда, радости и созидания нескольких поколений тюменцев.

"Пусть Тюмень и дальше интенсивно развивается, дает нам поводы для радости, возможность всем жить здесь комфортно и ощущать счастье. Мы по-настоящему можем гордиться людьми, которые живут в этом городе, делают этот город, живут его заботами, радостями и проблемами", - отметила заместитель губернатора.

Наталья Шевчик вручила благодарности губернатора Тюменской области электросварщику ручной сварки энергоцеха акционерного общества "Тюменский аккумуляторный завод" Анатолию Кречетникову за заслуги в развитии аккумуляторного производства, а также коллективу предприятия "СМП-280" за вклад в развитие строительной отрасли региона и в связи с 60-летием предприятия.

Поздравил гостей праздника и председатель тюменской областной думы Сергей Корепанов. Он назвал Тюмень центром образования, здравоохранения, культуры, спорта, производства и бизнеса.

"В Тюмени дружно живут рука об руку люди разных национальностей и конфессий. Это не случайно, поскольку согласие, социальный мир и политическая стабильность – это те ценности, которыми дорожит каждый житель нашего города", - отметил он.

Спикер регионального парламента вручил почетные грамоты тюменской областной думы за многолетний добросовестный труд командиру летного отряда №4 АО "ЮТэйр-Вертолетные услуги" Валерию Васильеву и провизору-технологу ТД "Панацея" Валентине Спиревой.

Председатель тюменской городской думы Дмитрий Еремеев присоединился к словам поздравления.

"Поздравляя сегодня Тюмень, мы, прежде всего, поздравляем себя. Горожане являются большой и значимой частью нашего города. Тюмень всех нас роднит и объединяет. Главным, что делает город лучшим для человека, является счастье проживания в нем", - отметил Дмитрий Еремеев.

Глава администрации Тюмени Александр Моор добавил, что секрет тюменского успеха опирается на три фундаментальные основы.

"Первая – это наша история. Переживая разные периоды, Тюмень всегда находила в себе источники для развития. Вторая основа – это целеустремленные, талантливые и творческие люди, обладающие особенным тюменским характером. Третье – общее видение будущего нашего города, которые нас объединяет", - сказал Александр Моор.

В рамках торжественного мероприятия Дмитрий Еремеев и Александр Моор вручили знак "Почетный гражданин города Тюмени" и наградную ленту чемпиону мира, Европы, СССР, серебряному призеру Олимпийских игр, заслуженному мастеру спорта, судье международной категории Владимиру Чебоксарову.

Кроме того, председателю координационного Совета ветеранов Тюменского региона СвЖД Анатолию Щтягину вручили свидетельство о занесении в книгу Почета Тюмени имени его коллеги, почетного железнодорожника, начальника детской железной дороги Тюменского отделения СвЖД Геннадия Кичина.

Почетной грамотой городской думы была отмечена врач-терапевт городской поликлиники №3 Ольга Шершнева. А благодарственное письмо администрации города вручено тюменцу Ярославу Краснову, который спас двоих детей из горящего дома.

В рамках торжественного мероприятия зрители увидели творческие номера в исполнении команды формейшн "Вера", солистов студии эстрадного вокала "Максимум", ансамбля народного танца "Юность Сибири", а также фольклорного ансамбля "Солнцеворот" из Екатеринбурга.

Любовь Голышева