Ялуторовску выделили тридцать шесть миллионов на благоустройство дворов

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Распоряжение о выделении средств на благоустройство дворовых территорий многоквартирников в Ялуторовске, в которых проживают более 1 тыс. 600 человек, подписал губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

36 млн рублей направят на выполнение работ во дворах многоквартирных домов на ул. Заводская, 7, 9; ул. 40 лет Октября, 1, 3; ул. Революции, 190, 190а, 192а, 194; ул. Революции, 123, 123а; ул. Новикова, 22; ул. Свободы, 241. Там отремонтируют дворовые проезды, автомобильные стоянки, тротуары, разместят детские и спортивные площадки, проведут комплексное озеленение и устройство наружного освещения дворовой территории.

Отметим, что теме благоустройства дворов глава региона уделяет самое пристальное внимание. Такая программа успешно реализуется уже более 10 лет в областной столице. В последние годы активно преображают придомовые территории в Тобольске. В соответствии с поручением губернатора на эти работы в 2017 году для города выделено более 37 млн рублей, это в два раза больше, чем в 2016-м (18 млн рублей).

Владимир Якушев подчеркивал не раз, что при реконструкции нужно обязательно советоваться с жителями, обсуждать проект ремонта и согласовывать его с ними.

"Важно учитывать пожелания горожан еще на стадии разработки проекта. Именно жильцы дома должны принимать окончательное решение, чтобы их ожидания были оправданы. Такая практика успешно зарекомендовала себя в Тюмени и Тобольске", — считает глава региона.

Кроме того жильцы, участвующие в процессе приведения дворовой территории в порядок, бережней относятся к ремонту, поддерживают во дворе чистоту.