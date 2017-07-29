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Юные тюменцы готовятся к сдаче ГТО

10:52 29 июля 2017 | mobile | | print версия для печати

Спортивный праздник "День "ГТО" развернется в центре отдыха и оздоровления "Дружба-Ямал" (10 км Салаирского тракта, п. Верхний Бор) 31 июля. Старт в 12 часов.

Организатор - центр тестирования тюменская школа олимпийского резерва № - подготовил для юных участников программу со множеством сюрпризов. В этот день ребята от 6 лет и старше смогут проверить свою силу и выносливость, преодолев сразу несколько испытаний: прыжок в длину с места, подтягивание из виса на высокой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу и гимнастической скамье, метание мяча весом 150 грамм и спортивного снаряда весом 500 и 700 гр., стрельбу из пневматической винтовки, метание теннисного мяча в цель на дистанции 6 м. 

Вторая часть праздника будут посвящена интеллектуальным поединкам. Юные участники блеснут своими знаниями на олимпийскую тему в игре "Что? Где? Когда?". Самые активные эрудиты получат подарки. 

Подведение итогов состоится 2 августа. В 10 часов в легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) участникам предстоит выполнить оставшиеся нормативы – бег на 60, 100 м, 1,5, 2 и 3 км, а также челночный бег 3х10. 

Стоит отметить, что выполнение нормативов будет проходить в тестовом режиме, сообщает отдел по связям с общественностью МАУ ДО СДЮСШОР №2 Тюмени.

Теги: ГТО

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