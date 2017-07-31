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Новый закон наведет порядок в садах и огородах

16:49 31 июля 2017 | mobile | | print версия для печати

Законопроект "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" представила замминистра экономического развития страны, руководитель Росреестра Виктория Абрамченко. 

Он содержит положения, позволяющие осуществлять строительство жилых домов на садовых участках, в которых впоследствии можно будет прописываться. Такие меры направлены на реализацию ранее принятых решений Конституционного суда. Усилен внутренний контроль за органами товарищества (председателем и правлением), в том числе при расходовании ими денежных средств. 

Согласно Федеральному закону имущество общего пользования, приобретенное после вступления его в силу, будет находиться в общей долевой собственности граждан – собственников земельных участков, расположенных в границах территории садоводства и огородничества. Существенно по сравнению с действующим 66 законом изменены нормы о правах и обязанностях граждан, которые вели хозяйство в индивидуальном порядке, то есть не являясь членами товарищества. 

Закон также предлагает решение вопроса упрощенного порядка лицензирования скважин, предназначенных для централизованного водоснабжения товариществ, сообщает управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Тюменской области.

"Закон вносит существенные изменения в деятельность садоводов, огородных объединений граждан, наводит порядок в их организации: определяет организационно-правовую форму товариществ, созданных садоводами или огородниками, устанавливает контроль за их руководящими органами, определяет правила распоряжения имуществом общего пользования и уплаты взносов, - отметила Виктория Абрамченко. - Закон также разграничивает объекты, которые будет разрешено возводить на том или ином участке. Одно из главных изменений –  новые правила регулирования отношений между товариществами и лицами, не являющимися их членами. С одной стороны, исключается предусмотренная в настоящее время трудновыполнимая, а в ряде случаев и вообще нереализуемая процедура заключения с "индивидуалом" договора на пользование объектами инфраструктуры. С другой стороны, для этих граждан предусматриваются достаточно простые и понятные правила определения размера платы, которую им нужно осуществлять за содержание общего имущества. Закон также предусматривает возможность получения садовых и огородных земельных участков отдельными льготными категориями граждан".  

Теги: законотворчество , Росреестр , кадастровый учет

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