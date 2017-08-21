Восточный округ Тюмени избавляется от грунтовых дорог

Фото ИА "Тюменская линия"

31 грунтовую дорогу общей протяженностью 11 км планируют сделать щебеночными на территории Тюмени. Еще на 20 объектах дорожной инфраструктуры длиной 20 км проведут замену верхнего слоя асфальтобетонного покрытия (фрезерование).

Как рассказал заместитель директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени Евгений Сорокин, все работы идут в рамках федерального проекта "Безопасные и качественные дороги".

По его словам, список нуждающихся в обновлении улиц формировался по результатам объезда дорожной лаборатории и по предложению управ.

В Восточном округе областного центра в программу попали десять улиц. Их готовность оценивается практически на 100%. При проведении работ администрация постаралась учесть все пожелания жителей.

"В целом по программе фрезерования выполнено 70 процентов из запланированного, до 15 октября все работы будут выполнены. По щебенению исполнение около 85 процентов, через две недели эту часть программы подведем к завершению", - отметил Евгений Сорокин.

﻿ Фото ИА "Тюменская линия" 1 /

Напомним, целями приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" являются приведение в нормативное состояние дорожной сети городских агломераций, сокращение количества мест концентрации ДТП на дорожной сети, оптимизация транспортных потоков, обеспечение синхронизации развития всех видов транспорта городских агломераций, переключение перевозок грузов на иные виды транспорта, перевозок пассажиров – на общественный транспорт, обеспечение повышения эффективности расходования средств дорожных фондов за счет создания автоматизированных мониторинговых систем, ориентированных на взаимодействие с пользователями автомобильных дорог.

Дарья Казакова