Владимир Якушев: тюменская перспектива - жить в растущей экономике

admtyumen.ru

Перспектива для Тюменской области - жить в растущей экономике, причем этот рост должен обеспечить не сырьевой сектор, а обрабатывающие отрасли промышленности. Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев, общаясь с журналистами во время рабочего визита на завод БКУ - филиал компании "Уралмаш НГО Холдинг" в Тюмени.

"В первом полугодии 2017 года общий региональный индекс промышленного производства увеличился на 3,1 процента. Может показаться, что это мало. Но в сегодняшних условиях и такие показатели очень тяжело даются. Наши нефтегазовые месторождения Уватского проекта попали под соглашение ОПЕК об уменьшении добычи нефти. В первом полугодии 2017 года объем добычи составил 94 процента от показателя за аналогичный период 2016 года. Поэтому рост региональной экономики идет за счет обрабатывающих производств", - сказал губернатор.

Один из примеров успешной реализации крупного инвестиционного проекта в обрабатывающих отраслях промышленности - Тюменский завод БКУ, филиал компании "Уралмаш НГО Холдинг". Главная цель проекта - технически перевооружить завод и довести выпуск буровых установок до 32 единиц в год.

"Общий объем инвестиций в модернизацию нашего предприятия за период с 2011 по 2017 годы превысил 841 миллион рублей. Только в 2017 году на реализацию проекта израсходовано более 219 миллионов рублей. За четыре года на заводе изготовлено 68 буровых установок. В основном мы работаем с российскими нефтегазовыми компаниями. Модернизация завода - непрерывный процесс. В наших буровых постоянно растет доля отечественных комплектующих. Это требование наших заказчиков. Количество работников выросло с 673 человек в 2013 году до более 900 человек в 2017 году", - доложил губернатору директор завода Михаил Стеклов, добавив, что в результате полной реализации инвестпроекта на предприятии будет создано более трехсот новых рабочих мест.

"Рост обрабатывающих отраслей - всегда очень непростая задача. Это малорентабельные производства. Например, нефтегазовое машиностроение всегда зависит от крупных нефтяных компаний, от того, как они рассчитываются за выполненные заказы, платят ли авансом. Как правило, не платят, потому, чтобы изготовить заказанное нефтяниками оборудование, требуются заемные средства. Все это очень сложно. Тем не менее, мы умудряемся обеспечивать рост региональной экономики именно за счет обрабатывающего сектора", - подчеркнул Владимир Якушев.

Отметим, что в июле 2017 года в сфере обрабатывающих производств региональный индекс промышленного производства составил 104,3% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Евгений Бабенко