Владимир Чейметов: регион может поставлять племенной скот в приграничные страны

Тюменская область в ближайшем будущем сможет поставлять качественный племенной скот за пределы субъекта и в приграничные страны. Такую возможность не исключил заместитель губернатора Тюменской области, директор областного департамента АПК Владимир Чейметов в рамках визита в Голышмановский район.

"Наша первоочередная задача – обеспечить Тюменскую область высококлассными племенными животными высокой продуктивности, хорошей генетикой, адаптированной к нашим природно-климатическим условиям. Говоря о племенных репродукторах, хочу отметить, что практически все они находятся в стадии расширения производства. Строятся дополнительные помещения, увеличивается поголовье. Это отрадно, потому что количество племенных животных растет точно также как и количество хозяйств, которые в дальнейшем будут являться племенными", - отметил Владимир Чейметов.

Он добавил, что племенное ядро – это основа животноводства и без грамотной, четкой, внятной политики сложно рассчитывать на хороший результат. Россия не может бесконечно завозить животных, поэтому главная задача - сформировать генетический потенциал за счет импортного скота, сделать прилив крови к местному аборигенному скоту и за счет продуктивной селекционной работы профессионально подойти к своим племенным продажам, формированию племенных стад.

"Это станет дополнительным источником дохода для сельхозпредприятий, потому что самую высокую продуктивность имеют племзаводы, племрепродукторы, а животные с этих объектов являются наиболее ценными с точки зрения продуктивности. Это сердце животноводства", - добавил заместитель губернатора.

Любовь Голышева