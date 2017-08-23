В Тюменской области в День знаний усилят меры безопасности

admtyumen.ru

Готовность школ к началу нового учебного года и вопросы обеспечения безопасности жителей региона обсудили на заседании региональной антитеррористической комиссии, которое провел губернатор Владимир Якушев 22 августа.

Заместитель губернатора Наталья Шевчик доложила, что все 800 образовательных учреждений обследовали специалисты межведомственной комиссией на предмет пожарной и антитеррористической безопасности и они готовы принять учеников.

Начальник УМВД по Тюменской области Юрий Алтынов рассказал, что системы видеонаблюдения эффективны. Так, благодаря им на 54,9 % сократилось количество грабежей, краж и других преступлений там, где они установлены. В Тюмени действуют более 3 тыс. камер видеонаблюдения, из них 1 тыс. 550 - в парках, скверах, в надземных и подземных пешеходных переходах.

Кроме того, члены антитеррористической комиссии обсудили вопросы защищенности объектов ТЭК и эффективность регулирования миграционных процессов.