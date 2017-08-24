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Транснефть – Сибирь ввела в эксплуатацию новую систему очистных сооружений в Югре

07:06 24 августа 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

Нефтеюганское управление магистральных нефтепроводов АО "Транснефть – Сибирь" завершило строительство и ввело в эксплуатацию новый комплекс очистных сооружений на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Южный Балык". 

Работы на объекте начались в апреле 2016 года. В комплекс очистных сооружений вошли станция очистки производственно-дождевых сточных вод производительностью 20 куб. м стоков в час, станция обезвоживания осадка, станция биологической очистки производительностью 50 куб. м в сутки. 

Решение о строительстве новой системы очистных сооружений было принято в рамках реализации экологической политики ПАО "Транснефть". Ранее действовавшая система эксплуатировалась с 1986 года и уже не соответствовала современным нормативам полной очистки стоков до уровня значений ПДК (предельно-допустимые концентрации) водоемов рыбохозяйственного назначения. Новый комплекс, отвечающий самым жестким экологическим требованиям, разработан и произведен специалистами Тюменского ремонтно-механического завода. Очистные сооружения прошли испытания на площадках магистрального нефтепровода Восточная Сибирь – Тихий океан, и сегодня станции производительностью 20 куб. м промышленных и дождевых стоков в час успешно эксплуатируются на нефтеперекачивающих станциях "Тайшет" и "Тайшет-2". 

ЛПДС "Южный Балык" – одна из самых крупных в транспортной системе АО "Транснефть – Сибирь" линейных производственно-диспетчерских станций по приему, хранению и перекачке нефти, которая обладает крупнейшим резервуарным парком, способным принять до 480 тыс. куб. м нефти. Общая площадь станции – свыше 60 га. В зоне ответственности ЛПДС находится более 300 км линейной части магистральных нефтепроводов, работу которых обеспечивает четыре нефтеперекачивающих станции.

Теги: Транснефть-Сибирь

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