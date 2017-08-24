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Тюменские инновационные проекты получили областные гранты

11:29 24 августа 2017 | mobile | | print версия для печати
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Два инновационных проекта компаний-резидентов Тюменского технопарка получили гранты из областного бюджета.

Как сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства региона, по итогам конкурса субсидию на доработку проекта по мониторингу экологической ситуации и анализа экологической отчетности предприятий выделили компании "Экологика".

"Наш сервис позволяет компаниям-природопользователям сдавать отчетность в электронном виде через интернет. Пользователями системы являются более тысячи организаций и разработчиков экологической документации из пятнадцати регионов России", — рассказал руководитель предприятия Ярослав Аксенов.

На развитие проекта по разработке системы взрывозащищенного кабельного электрообогрева областной грант получила компания "Интерм". Она помогает нефтегазодобывающим компаниям создавать на своих объектах энергоэффективные, экономичные и надежные системы электрообогрева технологических объектов в заводской теплоизоляции.

"Поддержка области поможет нам в максимально короткие сроки получить сертификат на соответствие техническим регламентам и приступить к поиску площадки для проведения опытно-промышленных испытаний продукции", — сказал глава компании Евгений Костоломов.

Оба проекта также были поддержаны Фондом содействия инновациям в рамках программы "Старт".

Теги: инвестиции , тюменский технопарк , инновации , гранты

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