Безработного тоболяка задержали с крупной партией наркотиков в Тюмени

Фото следственного комитета РФ

До 20 лет лишения свободы грозит 25-летнему уроженцу Тобольска за попытку сбыта наркотиков в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД России, полицейские на одной из улиц областного центра задержали мужчину, у которого при досмотре изъято три полимерных свертка с наркотическим веществом общей массой более 3 гр. Еще 35 свертков было изъято из тайников. Сотрудники полиции выяснили, что наркотики предназначались для сбыта по бесконтактной схеме через интернет, а задержанный работал закладчиком.

В квартире подозреваемого также обнаружены запрещенные вещества, некоторые из которых уже расфасованы на разовые дозы. В общей сложности полицейские изъяли более 80 гр. спайса. Кроме того, в квартире обнаружен и изъят фасовочный материал и различные приспособления для разделения наркотиков на разовые дозы.

По данному факту возбуждено уголовное дело.