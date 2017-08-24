up

24.08.2017 четверг

EUR 69.5619

USD 59.1312

В Тюмени 21..23 С 2 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Происшествия

Безработного тоболяка задержали с крупной партией наркотиков в Тюмени

15:09 24 августа 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото следственного комитета РФ

До 20 лет лишения свободы грозит 25-летнему уроженцу Тобольска за попытку сбыта наркотиков в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД России, полицейские на одной из улиц областного центра задержали мужчину, у которого при досмотре изъято три полимерных свертка с наркотическим веществом общей массой более 3 гр. Еще 35 свертков было изъято из тайников. Сотрудники полиции выяснили, что наркотики предназначались для сбыта по бесконтактной схеме через интернет, а задержанный работал закладчиком.

В квартире подозреваемого также обнаружены запрещенные вещества, некоторые из которых уже расфасованы на разовые дозы. В общей сложности полицейские изъяли более 80 гр. спайса. Кроме того, в квартире обнаружен и изъят фасовочный материал и различные приспособления для разделения наркотиков на разовые дозы.

По данному факту возбуждено уголовное дело.  

Теги: полиция , наркотики , УМВД России по Тюменской области

Последние новости

17:43 Беспилотник Росгвардии обнаружил в Тюменском районе любителя конопли
17:32 Артисты выезжают к хлеборобам Заводоуковского района
17:21 "Принцесса" пришла на помощь тюменским ученым
17:10 Тюменские почтовики доставляют товары для школьников в отдаленные районы
17:00 Тюменских бардов приглашают на курганский фестиваль
16:49 Штормовое предупреждение объявлено в Югре
16:38 Цены на вторичное жилье в Тюмени падают
16:27 Тюменских охотников ждет жеребьевка на медведя
16:16 Тему бережного природопользования обсудят на нефтегазовом форуме в Тюмени
16:04 Футбольный клуб "Тюмень" переиграл новосибирцев на Кубке России  
Все новости

Архив новостей

Август, 2017
﻿

Губернатор

Тюменской семье с тройняшками помогут решить квартирный вопрос

Губернатор: новая школа в Восточном-2 станет культурным центром микрорайона

Строительство аэропорта в Тобольске нецелесообразно, считает губернатор

Политика

Сопредседатель ОНФ по Тюменской области прокомментировал встречу Владимира Путина с молодежью

"Единая Россия" провела в Вагайском районе семейный праздник

Правительство утвердило план обеспечения россиян доступным жильем

Экономика

Цены на вторичное жилье в Тюмени падают

Тему бережного природопользования обсудят на нефтегазовом форуме в Тюмени

Альфа-Банк объявил финансовые итоги деятельности за полугодие

Общество

Артисты выезжают к хлеборобам Заводоуковского района

"Принцесса" пришла на помощь тюменским ученым

Тюменские почтовики доставляют товары для школьников в отдаленные районы

Спорт

Футбольный клуб "Тюмень" переиграл новосибирцев на Кубке России  

Тюменский футболист помог чемпиону Армении

Юные тюменские футболисты разгромили казанских сверстников

Происшествия

Беспилотник Росгвардии обнаружил в Тюменском районе любителя конопли

Следователи разыскивают пропавшего в Тюмени мужчину с татуировкой дракона

Безработного тоболяка задержали с крупной партией наркотиков в Тюмени
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+