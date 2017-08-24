Тюменская область переходит на электронную ветеринарную сертификацию

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Электронная ветеринарная сертификация с использованием единой централизованной государственной информационной системы внедряется в Тюменской области.

В электронном виде оформляется уже более 90% сертификатов. С начала 2017 года выписано 362 тыс. таких документов.

Об этом главе региона Владимиру Якушеву доложил на заседании президиума областного правительства заместитель губернатора, директор областного департамента АПК Владимир Чейметов.

Напомним, переход на электронную систему выдачи сертификатов проводится в соответствии с федеральным законодательством. С 1 января 2018 года ветеринарные сопроводительные документы будут оформлять только в электронной форме.

Внедрение ветеринарной сертификации в электронном виде позволит обеспечить возможность отслеживания продукции, проводить ее автоматический учет на предприятии. Главная же цель изменений - повысить защищенность потребителя, система дает возможность в режиме онлайн определять производителя, а значит и контролировать оборот и качество производимой продукции.