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Тюменская область достойно провела летнюю оздоровительную кампанию

11:36 25 августа 2017 | mobile | | print версия для печати
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Организацию летнего отдыха детей в Тюменской области высоко оценил глава региона Владимир Якушев. Об этом он заявил в программе "Час с губернатором".

"Каждый год у нас проходит большое количество мероприятий, и это лето не исключение. Заранее была разработана масштабная программа, работали загородные лагеря, пришкольные площадки. Считаю, что эту кампанию мы провели достойно", - сказал он.

Губернатор добавил, что в тюменских лагерях отдыхают дети не только из южных районов области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, но и из Курганской и Челябинской областей. "Наша материально-техническая база позволяет организовывать им качественный отдых", - подчеркнул он.

Напомним, ранее опыт Тюменской области по организации детского отдыха получил высокую оценку общественников. В рамках форума активных граждан УФО "Сообщество" члены Общественной палаты и эксперты познакомились с детскими лагерями и работой Ассоциации организаторов детского отдыха "Мы вместе".

Как отметила по итогам встречи председатель комиссии по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов Общественной палаты, ректор Российского государственного социального университета Наталья Починок, если бы во всех регионах была такая же система, как в Тюмени, многие проблемные вопросы в этой сфере просто отпали.

Евгения Шевцова

Теги: детский летний отдых , Владимир Якушев , летняя оздоровительная кампания , Мы вместе

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