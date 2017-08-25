Тюменскими домами управляют 4-5-звездные УК

www.tyumen-city.ru

Более половины многоквартирных домов Тюменской области обслуживают управляющие организации с высокими оценками - 4 и 5 звезд. Это следует из материала, размещенного на официальном сайте госкорпорации "Реформа ЖКХ".

Фонд содействия реформированию ЖКХ провел оценку деятельности организаций, управляющих многоквартирными домами в субъектах Российской Федерации. Оценка осуществляется по пяти основным направлениям: масштаб деятельности, финансовая устойчивость, эффективность, репутация и прозрачность деятельности управляющих организаций.

По результатам оценки отмечено, что 57,3% площади многоквартирных домов (1 405,27 млн кв. м) находится в управлении организаций с оценками 4 звезды и выше (9 тыс. 289 организаций).

По состоянию на 17 августа 2017 года Тюменская область занимает шестое место в России по качеству управления многоквартирными домами.

fondgkh.ru

А в Топ-5 лучших субъектов РФ по среднему значению присвоенных баллов вошли Ненецкий автономный округ, Псковская область, Красноярский край, Брянская область и Оренбургская область.

Сайт "Реформа ЖКХ" с 2010 года является официальным интернет-ресурсом по раскрытию информации организациями, управляющими многоквартирными домами (управляющие компании, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы и иные специализированные потребительские кооперативы).

С 2011 года госкорпорацией формировалась ежегодная оценка эффективности деятельности управляющих организаций. В настоящее время анализ проводится на сайте в онлайн-режиме и постоянно актуализируется, что дает возможность гражданам знакомиться с самыми последними данными о деятельности своих управляющих организаций, а также их текущей позицией.

Если в 2011 году на данном портале была размещена информация о 4 тыс. 116 организациях, осуществлявших управление 72 тыс. 900 домами (средний балл по РФ – 9,8, максимальный балл по РФ – 73,5), то на сегодняшний день опубликованы данные о деятельности 46 тыс. 700 организаций, управляющих 722 тыс. 178 домами (средний балл по РФ 38,9, максимальный балл по РФ – 88,5).

Данная оценка качества управления многоквартирными домами формируется согласно открытой методике и публикуется на сайте "Реформа ЖКХ" для различных потребителей информации: жителей, органов исполнительной власти, участников рынка управления многоквартирными домами.

Борис Олейник