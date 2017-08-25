up

25.08.2017 пятница

EUR 69.7434

USD 59.1397

В Тюмени 22..24 С 2 м/с
ветер юго-восточный

﻿
Главная / Новости / Экономика

Тюменскими домами управляют 4-5-звездные УК

13:04 25 августа 2017 | mobile | | print версия для печати
www.tyumen-city.ru

Более половины многоквартирных домов Тюменской области обслуживают управляющие организации с высокими оценками - 4 и 5 звезд. Это следует из материала, размещенного на официальном сайте госкорпорации "Реформа ЖКХ".

Фонд содействия реформированию ЖКХ провел оценку деятельности организаций, управляющих многоквартирными домами в субъектах Российской Федерации. Оценка осуществляется по пяти основным направлениям: масштаб деятельности, финансовая устойчивость, эффективность, репутация и прозрачность деятельности управляющих организаций.

По результатам оценки отмечено, что 57,3% площади многоквартирных домов (1 405,27 млн кв. м) находится в управлении организаций с оценками 4 звезды и выше (9 тыс. 289 организаций).

По состоянию на 17 августа 2017 года Тюменская область занимает шестое место в России по качеству управления многоквартирными домами.

fondgkh.ru

А в Топ-5 лучших субъектов РФ по среднему значению присвоенных баллов вошли Ненецкий автономный округ, Псковская область, Красноярский край, Брянская область и Оренбургская область.

Сайт "Реформа ЖКХ" с 2010 года является официальным интернет-ресурсом по раскрытию информации организациями, управляющими многоквартирными домами (управляющие компании, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы и иные специализированные потребительские кооперативы).

С 2011 года госкорпорацией формировалась ежегодная оценка эффективности деятельности управляющих организаций. В настоящее время анализ проводится на сайте в онлайн-режиме и постоянно актуализируется, что дает возможность гражданам знакомиться с самыми последними данными о деятельности своих управляющих организаций, а также их текущей позицией.

Если в 2011 году на данном портале была размещена информация о 4 тыс. 116 организациях, осуществлявших управление 72 тыс. 900 домами (средний балл по РФ – 9,8, максимальный балл по РФ – 73,5), то на сегодняшний день опубликованы данные о деятельности 46 тыс. 700 организаций, управляющих 722 тыс. 178 домами (средний балл по РФ 38,9, максимальный балл по РФ – 88,5).

Данная оценка качества управления многоквартирными домами формируется согласно открытой методике и публикуется на сайте "Реформа ЖКХ" для различных потребителей информации: жителей, органов исполнительной власти, участников рынка управления многоквартирными домами.

Борис Олейник

Теги: ЖКХ , УК , рейтинг

Последние новости

13:37 От а до я: новая школа в Восточном-2 стала рекордсменом по числу первоклассников
13:26 В Тюмени снесли самострой
13:15 Отопительный сезон начали на Ямале
13:04 Тюменскими домами управляют 4-5-звездные УК Фото
12:53 В рекламную кампанию фильма "Тобол" и Тобольского музея-заповедника вложат 80 миллионов рублей Фото
12:42 Евгений Заболотный: обманутые дольщики не остаются без поддержки региональной власти Фото
12:31 В Преображенский запустят новый автобусный маршрут
12:20 Кубок "Лады-Арены" уехал в Ханты-Мансийск
12:09 На Молодежной отключат светофор
11:58 Школы, больницы и детсады Ишима готовы к отопительному сезону
Все новости

Архив новостей

Август, 2017
﻿

Губернатор

Тюменская область достойно провела летнюю оздоровительную кампанию

Торговля в Тюмени должна быть цивилизованной, считает Владимир Якушев

В Тюменской области растет количество первоклашек

Политика

Интернет-агрегаторы пойдут на поправку

Сопредседатель ОНФ по Тюменской области прокомментировал встречу Владимира Путина с молодежью

"Единая Россия" провела в Вагайском районе семейный праздник

Экономика

Отопительный сезон начали на Ямале

Тюменскими домами управляют 4-5-звездные УК

Евгений Заболотный: обманутые дольщики не остаются без поддержки региональной власти

Общество

От а до я: новая школа в Восточном-2 стала рекордсменом по числу первоклассников

В Тюмени снесли самострой

В рекламную кампанию фильма "Тобол" и Тобольского музея-заповедника вложат 80 миллионов рублей

Спорт

Кубок "Лады-Арены" уехал в Ханты-Мансийск

Сургутский штангист завоевал золото всемирной универсиады

Тюменец вывел команду в следующий раунд Кубка УЕФА

Происшествия

За убийство старушки осужден житель Казанского района

Беспилотник Росгвардии обнаружил в Тюменском районе любителя конопли

Следователи разыскивают пропавшего в Тюмени мужчину с татуировкой дракона
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+