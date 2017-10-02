Новый коллектор по улице Полевой в Тюмени прослужит сто лет

Новый коллектор по улице Полевой. Фото "Тюмень Водоканал"

Специалисты тюменского водоканала и строители закончили подготовительные работы по запуску нового канализационного коллектора по ул. Полевой в Тюмени.

В полночь 3 октября они начнут работы по подключению нового коллектора к существующей системе водоотведения.

"Первый участок трубопровода от КНС-5 до улицы Флотской был построен без отключения водоснабжения в городе, - рассказал корреспонденту "Тюменской линии" генеральный директор ЗАО "Водоканал -2" Леонид Котоменков. - В ходе строительства было немало непредвиденных ситуаций, связанных с большой насыщенностью этого района подземными коммуникациями".

Леонид Котоменков отметил, что для того, чтобы уложить полиэтиленовую трубу диаметром от 1000 до 1200 мм на глубину 6,5 метров, строители использовали метод горизонтального бурения. Новый коллектор, по его словам, способен прослужить людям до ста лет.

Проведение таких масштабных работ по переключению коллектора, по словам директора по производству компании "Тюмень Водоканал" Виталия Гурского, невозможно без временного ограничения водоснабжения большого района города. Поэтому с 23 часов 59 минут 3 октября до полуночи 4 октября воды не будет в большей части Калининского административного округа в границах: улицы Первомайская - Волгоградская-Интернациональная-объездная дорога-река Тура, а также в населенных пунктах Рощино, Метелево, Луговое. Перебои в водоснабжении могут наблюдаться и в других частях города.

"Данный коллектор – это крайне важный участок городской системы водоотведения и один из главных коллекторов, обеспечивающих перекачку стоков, - подчеркнул он.- Старый коллектор имел высокую степень износа – на нем отмечались просадки и разрушения свода, что могло привести к сбоям в работе городской системы водоотведения и провалам грунта. Крайне важно было произвести замену этого участка, чтобы обеспечить бесперебойную и безаварийную работу, а также водоотведение районов перспективной застройки".

В общей сложности в этом году будет построено 1005 метров трубопровода на глубине от 5 до 6,8 метров диаметром от 1000 до 1200 мм. Ежесуточно по этому коллектору перекачивается более 17 тыс. куб. м канализационных стоков (около 200 литров в секунду), что составляет 10% от общего объема канализационных стоков всего города Тюмени.

Сутки, отведенные на запуск нового коллектора специалисты водоканала, как отметил Виталий Гурский, намерены использовать и для проведения плановых работ.

"Параллельно с работами по подключению нового участка канализационного коллектора, мы проведем работы на сетях водоснабжения – в отключенном районе будет заменено 10 пожарных гидрантов и 2 единицы запорной арматуры", – пояснил он.

Строительство нового коллектора по улице Полевой, как сообщили в пресс-службе "Тюмень Водоканала", реализуется в рамках инвестиционной программы компании и ведется строго по графику. Следом за строителями коллектора дорожникам предстоит произвести реконструкцию дорожного полотна.

﻿ Новый коллектор по улице Полевой. Фото "Тюмень Водоканал" 1 /

Борис Олейник