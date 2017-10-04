Тюменские школьники готовятся к финалу Всероссийского фестиваля ГТО

Фото: департамент молодёжной политики Тюмени

Учебно-тренировочный сбор для команды школьников Тюменской области, отправляющейся на Всероссийский фестиваль ГТО, проходит в областном центре.

Ребята будут представлять регион в международном детском центре "Артек" в финале летнего фестиваля "Готов к труду и обороне" среди учащихся.

Как сообщает департамент по спорту, в сборную вошли победители и призеры регионального этапа, обладатели золотых знаков отличия комплекса ГТО. Это юноши и девушки 11–15 лет.

На сборах проходят занятия по легкой атлетике, плаванию, стрельбе из пневматической винтовки, уроки самообороны без оружия, а также творческие задания.

Финал летнего фестиваля комплекса ГТО состоится с 18 октября по 8 ноября.