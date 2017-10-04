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Инвестиции в сельское хозяйство Тюменской области приносят первые плоды

20:15 04 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Инвестиции в сельское хозяйство Тюменской области. Фото Минсельхоза

Инвестиции в сельское хозяйство Тюменской области приносят первые результаты. Этот факт отметила заместитель директора областного департамента АПК Наталья Огородникова, которая на заседании комитета областной думы по аграрным вопросам и земельным отношениям, доложила о ходе выполнения постановления думы "О рекомендациях круглого стола по теме: Привлечение инвестиций в агропромышленный комплекс Тюменской области: состояние и перспективы".

"В этом году мы имеем 105% индекс производства сельхозпродукции, -сообщила она, - инвестпроекты, которые вместе с депутатским корпусом проводили все последние годы дают результаты, которые увидела и посчитала статистика. В этом году мы идем лучше, чем федерация - 5% прирост к прошлому году".

В животноводстве и переработке продукции этой отрасли планируется или уже реализуется пять инвестиционных проектов с объемом инвестиций более 18 млрд рублей, включая строительство двух молочных комплексов, свиноводческого комплекса, комплекса по выращиванию и переработке идейки мощностью 10 тыс. тонн в год, а также производство современных функциональных молочных продуктов.

В растениеводстве и переработке продукции отрасли в 2017 году завершено строительство завода по глубокой переработке пшеницы мощностью 120 тыс. тонн зерна в год с объемом инвестиций 5,4 млрд рублей. Уже в третьем квартале текущего года агрохолдинг "Юбилейный" выпустил новые продукты переработки – глютен, спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья марки "Люкс".

Отвечая на вопросы депутатов, Наталья Огородникова сообщила, что в департаменте есть отдельная программа по работе с отдаленными муниципальными районами, которые пока обделены вниманием потенциальных инвесторов. "Сорокинский, Абатский и ряд других районов посетили два крупных инвестора, которые уже познакомились с территорией, мы подготовили для них полный комплект документов, включая подробную информацию по земле. И мы надеемся, что очень скоро, мы расскажем о новых инвестпроектах в тюменском АПК", - сообщила Наталья Огородникова.

Борис Олейник

Теги: Наталья Огородникова , облдума , инвестиционные проекты , АПК

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