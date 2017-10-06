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Под суд отправилась тюменка, оставившая инвалидов без зарплаты

15:38 06 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: СКР

Уголовное дело о мошенничестве, возбужденное в отношении руководительницы  ООО "Торговый дом "ДАРА" и ООО "ДАРА", направлено в суд.  

Как сообщает прокуратура Тюменской области, она в разные периоды 2012-2014 годов не выплачивала зарплату 23 работникам своих предприятий. Среди них были и инвалиды. Сумма долга составила более 922 тыс. рублей.  Взыскать ее трудно, так как предприятия уже более трех лет как прекратили свою деятельность.

Во время расследования также установлено, что в июне 2013 года торговому дому  "ДАРА" центр занятости предоставил бюджетную субсидию на общую сумму более 1 млн 600 тыс. рублей в качестве возмещения нормативных затрат на приобретение, монтаж и установку оборудования для оснащения рабочих мест инвалидов. 425 тыс. рублей из них похитила обвиняемая.

Женщина полностью признала свою вину. Ей грозит штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс.  рублей.

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Теги: мошеничество , происшествие , прокуратура

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