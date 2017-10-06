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Губернатор встретился с учредителями фонда содействия религиозным организациям мусульман

18:49 06 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото https://admtyumen.ru/

Рабочую встречу с учредителями Тюменского областного фонда "Оказания содействия религиозным организациям мусульман Тюменской области" провел губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

Фонд был создан в конце 2016 года дляю содействия развитию мусульманских религиозных организаций в регионе.

На встрече предметно обсудили результаты деятельности фонда,  о которых доложил его исполнительный директор Рустам Самкаев, и предложения по повышению эффективности взаимодействия региональных органов государственной власти и фонда, а также духовных управлений мусульман, действующих в Тюменской области, планы на 2018 год. Сегодня, при совместном участии правительства Тюменской области и фонда проводится строительство и ремонт мечетей, просветительские, образовательные и культурные мероприятия исламских религиозных организаций.

Владимир Якушев поблагодарил собравшихся за активную работу, помощь в создании дополнительных условий для укрепления и развития внутриконфессионального и межконфессионального согласия.

По мнению главы региона, только объединяя усилия власти, религиозных институтов и влиятельных общественных сил можно решить общую для всех задачу - противодействие проявлениям экстремизма.

Также на встрече был представлен и разрабатываемый проект соборной мечети. Представители фонда отметили, что этот объект должен стать не только религиозным сооружением, но и украсить город.

Председатель правления централизованной религиозной организации "Духовное управление мусульман" Тюменской области Зиннат Садыков проинформировал губернатора и о работе созданного организацией информационно-просветительского портала "Аль-хакк"/ "Истина". Идею о необходимости такой площадки озвучивал глава региона.

Здесь размещается информация об основах исламских знаний, приглашаются для онлайн-выступлений лучшие богословы из России и даже других стран, посетители сайта имеют возможность задавать им вопросы. Владимир Якушев поинтересовался аудиторией слушателей. По словам Зинната Садыкова, это люди в возрасте от 20 до 40 лет.

Губернатор отметил значимость дальнейшей работы в этом направлении. Важно, чтобы интересующиеся исламом люди получали достоверную и объективную информацию и знания. 

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Теги: Рустам Самкаев , мусульмане , ислам , Владимир Якушев , духовное управление мусульман

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