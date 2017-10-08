Владимир Якушев поздравил аграриев с профессиональным праздником

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Агропромышленный комплекс — важная точка роста тюменской экономики. Здесь стартуют и реализуются крупные и небольшие инвестпроекты, проводится модернизация действующих сельхозпредприятий.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев, поздравляя работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником.

"Труженики сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности успешно решают главную задачу — обеспечивают продовольственную безопасность тюменцев. Их опыт, знания, трудолюбие и упорство, внедрение и использование новых технологий дают реальную отдачу.

Регион демонстрирует хорошие показатели во всех ведущих отраслях сельского хозяйства. Развивается мясное животноводство, строятся современные молочные комплексы и роботизированные фермы, обновляются перерабатывающие предприятия. Большой рывок сделал рыбохозяйственный комплекс. Благодаря труду земледельцев среди субъектов Уральского федерального округа Тюменская область занимает лидирующие позиции по многим направлениям АПК.

Ваша работа заслуживает глубокого уважения, огромной благодарности и почета. Особые слова признания ветеранам отрасли за вклад в развитие сельского хозяйства Тюменской области, самоотверженный труд и верность выбранному делу", - говорится в поздравлении.

Губернатор пожелал работникам отрасли здоровья, новых достижений, уверенности в завтрашнем дне, счастья и благополучия.