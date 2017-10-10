В Уватском районе начнется строительство новой школы

shafranik.ru

Открытый конкурс на выполнение изыскательских работ и разработку проектной документации для строительства школы на 360 учебных мест в Увате объявлен 9 октября.

Как сообщает администрация района, заказчиком выступает областное управление капитального строительства. Подрядчик определится в ноябре.

Школа будет построена по типовому проекту, который уже опробован в с. Вагай Омутинского района. В нем будут также запланированы подъездные пути и автостоянка, а в составе физкультурно-спортивной зоны – универсальная площадка для игры в волейбол, баскетбол, мини-футбол, и спортивный комплекс ГТО с элементами полосы препятствий и беговой дорожкой.

После определения подрядчика на все изыскательские работы отведут шесть с половиной месяцев.