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В Тюменской области трудоустраивают восемь из десяти обратившихся в службу занятости

12:04 11 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
trud.admtyumen.ru

47 тыс. 600 человек обратились в службы занятости Тюменской области в поисках работы с начала 2017 года. Из них трудоустроены 81,8%.

За девять месяцев 2017 года психологическую поддержку получили 32 тыс. 700 человек. Профессиональное обучение прошли 2 тыс. 100 человек (из них 206 женщин, находящихся в декретном отпуске, и 52 пенсионера).

Как сообщает департамент труда и занятости населения Тюменской области, 50 работников, находящихся под угрозой увольнения, прошли опережающее профессиональное обучение. 

Трудоустроены в рамках общественных работ 3 тыс. 200 граждан. Создано 831 временное рабочее место. Предоставили работу также 849 инвалидам, 58 многодетным и родителям инвалидов, 61 освободившемуся из мест заключения.

Также службы занятости организовали стажировки 215 выпускников образовательных организаций. 165 безработных получили финансовую помощь на открытие собственного дела.

Численность официально зарегистрированных безработных на 1 октября 2017 года в Тюменской области составила 4 тыс. 200 человек, уровень регистрируемой безработицы – 0,6% от численности экономически активного населения.

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Теги: занятость , безработные

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