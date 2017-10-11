В Тюменской области трудоустраивают восемь из десяти обратившихся в службу занятости

trud.admtyumen.ru

47 тыс. 600 человек обратились в службы занятости Тюменской области в поисках работы с начала 2017 года. Из них трудоустроены 81,8%.

За девять месяцев 2017 года психологическую поддержку получили 32 тыс. 700 человек. Профессиональное обучение прошли 2 тыс. 100 человек (из них 206 женщин, находящихся в декретном отпуске, и 52 пенсионера).

Как сообщает департамент труда и занятости населения Тюменской области, 50 работников, находящихся под угрозой увольнения, прошли опережающее профессиональное обучение.

Трудоустроены в рамках общественных работ 3 тыс. 200 граждан. Создано 831 временное рабочее место. Предоставили работу также 849 инвалидам, 58 многодетным и родителям инвалидов, 61 освободившемуся из мест заключения.

Также службы занятости организовали стажировки 215 выпускников образовательных организаций. 165 безработных получили финансовую помощь на открытие собственного дела.

Численность официально зарегистрированных безработных на 1 октября 2017 года в Тюменской области составила 4 тыс. 200 человек, уровень регистрируемой безработицы – 0,6% от численности экономически активного населения.