Темури Латария: птицеводческий комплекс удалось реализовать в рекордно короткие сроки

Птицеводческий комплекс. Фото ИА "Тюменская линия"

Птицеводческий комплекс по выращиванию и переработке индейки в Юргинском районе и Заводоуковске построен в сжатые сроки благодаря активной поддержке правительства Тюменской области. Об этом заявил инвестор Темури Латария.

"Строительство птицеводческого комплекса мы начали в июле 2016 года и потратили на реализацию этого проекта чуть больше года. За это время возведены 36 птичников, инкубаторий, а также цех убоя и переработки индейки. Общий объем инвестиций составил более 2 миллиардов рублей, в том числе в строительство Юргинской птицефабрики вложено 1,7 миллиарда рублей, строительство цеха убоя и переработки в Заводоуковске обошлось в 500 миллионов рублей. В результате уже удалось трудоустроить более 350 человек, а после выхода на проектную мощность мы создадим более 500 новых рабочих мест. При этом доля местных жителей в общем количестве наших работников - около 80 процентов", - рассказал инвестор, приветствуя участников и гостей торжественной церемонии открытия предприятия.

По мнению Темури Латария, проект удалось реализовать в рекордно короткие сроки только благодаря эффективной государственной поддержке и личному участию губернатора Тюменской области Владимира Якушева. "Наша компания получила новый опыт конструктивного сотрудничества с региональным правительством и муниципальными администрациями. Большое спасибо за предоставленное административное сопровождение, оперативное и точное решение многих вопросов", - подчеркнул инвестор.

Общаясь с журналистами, Темури Латария сообщил, что команда инвесторов обсуждает с правительством Тюменской области перспективы дальнейшего сотрудничества. "Есть очень большая вероятность, что в 2018 году мы начнем реализацию еще более масштабного инвестпроекта. Мы готовим необходимые для этого расчеты", - рассказал он.

Евгений Бабенко