Виктор Рейн: подготовка высококвалифицированных кадров — стратегическое направление

Пленарное заседание комитета Тюменской областной думы по социальной политике. Фото ИА "Тюменская линия"

Областную физико-математическую школу, техникум индустрии питания, коммерции и сервиса и один из корпусов Тюменского государственного университета посетили депутаты Тюменской областной думы в рамках выездного заседания комитета по социальной политике по вопросам подготовки высококвалифицированных кадров для региона.

Пленарное заседание комитета Тюменской областной думы по социальной политике. Фото ИА "Тюменская линия"

Осмотр учебных заведений областного центра сопровождался детальным изучением материально-технического, кадрового и финансового обеспечения.

Как отметил депутат Тюменской областной думы Виктор Рейн, подготовка высококвалифицированных кадров — это стратегическое направление.

"Сегодня есть обратная связь от работодателя и есть понимание, кого нам нужно готовить на завтра и послезавтра. Посетив физико-математическую школу, я увидел детей с горящими глазами. Там интереснейшая форма обучения, завязанная на то, что педагоги — это команда, а вместе с учениками они становятся семьей. Уровень компетенций педагогов высочайший. За будущее этих детей я не переживаю и даже по-хорошему завидую им. Потому что я посмотрел некоторые задания, по которым ребята проходят процесс обучения, и ничего не понял. Это я, человек с двумя высшими образованиями! Уровень высочайший", - рассказал Виктор Рейн.

Пленарное заседание комитета Тюменской областной думы по социальной политике. Фото ИА "Тюменская линия"

Согласно данным, которые привел директор департамента образования и науки Тюменской области Алексей Райдер, сегодня кардинально пересмотрена структура набора и профилей подготовки по программам высшего образования: прекращен набор по 24 невостребованным на рынке труда направлениям подготовки, с 2015 года исключено дублирование по 18 профилям подготовки в образовательных организациях высшего образования.

Доля приема по инженерным направлениям подготовки выросла с 48% в 2012 году до 55% в 2017 году. Из 17 профессиональных образовательных организаций области 14 ведут профильную подготовку студентов, в том числе по техническим направлениям.

Как отметил депутат Тюменской областной думы Глеб Трубин, универсальных рецептов для подготовки высококлассных специалистов нет. Каждая ступень образования в стране нуждается в качественных педагогах, которым государство может платить высокую заработную плату и предоставить прекрасную материально-техническую базу для работы.

Пленарное заседание комитета Тюменской областной думы по социальной политике. Фото ИА "Тюменская линия"

"Это должно быть массово, чтобы была конкуренция. Только это позволит вырастит высококлассных специалистов. Когда таких всего 100 человек на всю область, то они, конечно, будут востребованы. Но когда их тысячи, десятки тысяч — тогда возможен еще и рывок вперед", - пояснил он.

Как отметил на заседании по итогам выездного совещания Алексей Райдер, система "пересборки" среднего профессионального образования полностью завершена.

"Вся процедура пересборки системы с переподчинением областному уровню завершена. Если раньше на аналогичных мероприятиях мы были вынуждены кивать в сторону федерального учредительства относительно отдельных колледжей и техникумов, то сегодня все профили, начиная с аграрного и заканчивая медицинским, в полном подчинении областному правительству. Это позволяет нам реализовывать полномасштабный объем государственной политики в сфере переформатирования системы подготовки кадров среднего звена", - отметил он.

Говоря про общеобразовательные учреждения, Алексей Райдер напомнил областным депутатам, что помимо кружков и консультаций, которые предлагают центры детского творчества областного центра, в ближайшее время будет введен в эксплуатацию детский технопарк "Кванториум". На базе этого технологического центра для детей появится возможность развивать компетенции инженерного профиля у ребят школьного возраста.

Пленарное заседание комитета Тюменской областной думы по социальной политике. Фото ИА "Тюменская линия"

"Что касается содержательных проектов, то по инициативе губернатора реализуется проект "Политехническая школа". Координатор — ТюмГУ. Приступили к реализации проекта Smart-city в ТИУ. С медицинским городом перезагружается работа кафедр ТюмГМУ. А ГАУСЗ активно работает и направляет свои усилия в основном на повышение прикладного аспекта научных исследований, востребованных именно региональным сектором сельского хозяйства", - резюмировал Алексей Райдер.

Об основных задачах высшей школы Тюменской области рассказал ректор ТюмГУ, депутат Тюменской областной думы Валерий Фальков. По его словам, высшее образование позволяет региону не только становится конкурентоспособным, но также не терять драгоценные кадры.

Пленарное заседание комитета Тюменской областной думы по социальной политике. Фото ИА "Тюменская линия"

"Вся перестройка идет и для того, чтобы здесь было комфортнее и интереснее жить. Чтобы здесь была плотная интеллектуальная среда. В качестве приоритетных направлений мы выделили прежде всего гуманитаристику во всем многообразии. Здесь и школа перспективных исследований, и новый институт социально-гуманитарных наук. С другой стороны — это IT. Регион ставит перед нами очень нетривиальные задачи в качестве трансформации математического образования и подготовки высококлассных специалистов в этой области. Причем массово. Третье — это экология и фундаментальная основа сельского хозяйства. У нас есть ГАУСЗ, и мы на эту поляну заходить не будем. Они прекрасно готовят кадры. У них хорошие традиции. Но то, что касается научных исследований, именно в них мы уже, если исторически посмотреть, будем двигаться вместе. Это все, начиная от защиты растений до самого разного рода вопросов с использованием IT-технологий в этой отрасли", - рассказал Валерий Фальков.

Поездка по образовательным учреждениям оставила у депутатов, входящих в комитет по социальной политике, хорошее впечатление. Итог поездки не только в проверке состояния, но и в решении рекомендовать всему депутатскому корпусу к сведению информацию правительства Тюменской области о подготовке высококвалифицированных кадров для нужд региона.

Владислав Соколов