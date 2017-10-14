Семинар "Документационное обеспечение экспортной деятельности" пройдет в технопарке

Тюменских экспортеров научат правильно заполнять документы. Фото: Тюменская линия

Тюменских экспортеров научат правильно заполнять документы. В технопарке пройдет семинар "Документационное обеспечение экспортной деятельности" 20 октября.

К участию в мероприятии приглашаются представители малого и среднего бизнеса. Как рассказали в Торгово-промышленной палате Тюменской области, выступившей организатором семинара, участников познакомят с существующими системами экспортной документации на национальном и международном уровнях, с видами разрешительной документации, порядком и сроками их применения.

Теоретическая часть образовательной программы будет подкреплена решением реальных бизнес-кейсов. После прохождения итогового тестирования участники семинара получат удостоверение слушателя образовательного проекта Российского экспортного центра, под эгидой которого пройдет мероприятие, пишет "Вслух.ру".

Участие в семинаре бесплатное. Необходимо лишь до 18 октября включительно заполнить заявку на сайте www.exportedu.ru.