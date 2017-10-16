В поезде между Тюменью и Талицей надругались над шестилетней девочкой

Фото: СКР

55-летний житель г. Сухой Лог Свердловской области подозревается в действиях сексуального характера, совершенных в поезде с шестилетней девочкой.

Как сообщает Уральское управление СКР на транспорте, 13 октября около 17 часов в купе пассажирского поезда сообщением Чита – Москва между станциями Тюмень и Талица мужчина надругался над девочкой 2011 г. р.

Возбуждено уголовное дело. На место выезжали заместитель руководителя ледственного управления, следователь по особо важным делам, сотрудники Свердловского следственного отдела на транспорте и сотрудники отдела криминалистики следственного управления.

Подозреваемый заключен под стражу. У обвиняемого отобраны образцы для сравнительного исследования и проверки по базам данных. Назначен комплекс судебных медицинских экспертиз.