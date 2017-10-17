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Владимир Якушев: тюменская экономика успешно диверсифицируется

15:00 17 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Владимир Якушев. Фото ИА "Тюменская линия"

Успешная реализация целого ряда крупных инвестиционных проектов в самых разных отраслях свидетельствует о том, что в региональной экономике успешно идет процесс диверсификации. Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев на пресс-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве.

"Мы работаем не только над крупными проектами с объемом инвестиций от сотен миллионов до сотен миллиардов рублей. Для нас важен каждый инвестор. Это наше кредо, мы видим в этом будущее. И динамика развития региона говорит об эффективности такого подхода. Десять лет назад доля промышленности во внутреннем валовом региональном продукте составляла всего девять процентов. Сегодня этот показатель достиг почти 40 процентов", - рассказал губернатор.

По словам Владимира Якушева, после завершения инвестиционных проектов в 2017-2018 годах и ввода в эксплуатацию завода по производству полипропилена и полиэтилена на Тобольской промышленной площадке компании СИБУР доля промышленности во внутреннем региональном продукте превысит 50%.

"За последние годы Тюменская область сделала огромный рывок, превратившись из аграрного региона в индустриальный", - подчеркнул Владимир Якушев. При этом глава региона в очередной раз опроверг стереотипное мнение о том, что тюменская экономика держится на нефти и газе, напомнив, что основные запасы углеводородов сосредоточены в Югре и на Ямале, а это самостоятельные субъекты Федерации.

"При этом месторождения нефти, расположенные в Уватском районе Тюменской области, попали под соглашение "ОПЕК плюс" о сокращении добычи. В 2016 и 2017 годах экономический рост в регионе достигнут исключительно за счет обрабатывающих производств. Вся работа областного правительства ", - подчеркнул Владимир Якушев.

Отметим, что с января по сентябрь 2017 года индекс промышленного производства вырос на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Рост этого показателя в среднем по России составил 1,9%.

Евгений Бабенко

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Теги: инвестиционные проекты , индекс промпроизводства , инвесторы , Владимир Якушев

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