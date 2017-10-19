Альфа-Банк предлагает своим клиентам помощь в развитии бизнеса

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Более 80 человек приняли участие в бухгалтерской конференции "Актуальные вопросы налоговой практики" от Клуба клиентов Альфа-Банка.

Законодательство в налоговой сфере ужесточается. Большой интерес у малого бизнеса вызывают темы по вопросам применения федерального закона № 115-ФЗ. Альфа Банк помогает своим клиентам и партнерам разобраться во всех тонкостях и нюансах.

"Мы хотим, чтобы клиенты, которые работают с нами, были успешными, – поделился директор по массовому бизнесу Альфа-Банка в Тюмени Евгений Козлов. – Это действительно амбициозная задача. Мы провели опрос более двух тысяч клиентов по всей России и ценности, которые они нам назвали, легли в основу проекта "Клуб клиентов". Мы предостерегаем клиентов от ошибок, стараемся прояснить вопросы, связанные с исполнением федерального законодательства, проводим вебинары, обучающие семинары, встречи. Мы готовы подарить им кусочек успеха через те инструменты, которые используют успешные компании".

Руководитель агентства Demteam Дмитрий Вологин затронул самую животрепещущую тему по введению онлайн касс. "1 июля текущего года завершился первый этап внедрения ККМ. В ходе второго этапа, который продлится до 1 июля 2018 года, на обязательное онлайн-обслуживание должны перейти налогоплательщики, которые ранее не использовали кассовую технику. Это субъекты предпринимательства, работающие по ЕНВД и патенту. Это только кажется сложно, на самом деле, если разобраться, то все просто. В этом есть много плюсов, но есть и свои минусы. Из проблемных моментов я бы выделил временной период, когда всего пять минут проходит от момента получения подтверждения оплаты до выбитого чека на ККМ. Бывает очень большой поток чеков, и не всегда система справляется с этим потоком, а за просрочку по времени компания будет платить штраф. Пока не понятно, как с этим быть. Еще один вопрос возникает, что делать, если отключат электричество или интернет? Необходимо дополнительно иметь альтернативные источники питания или виртуальные кассы, которые находятся в другом месте. Есть решения от 1С-Битрикс — эта платформа позволяет проверять доступность контрольно-кассовой техники каждую минуту, строит очередь чеков, поддерживает неограниченное количество числа касс к интернет-магазинам и многое другое. Из плюсов могу выделить, что онлайн-кассы будут формировать чек не только в бумажном, но и электронном виде, что позволит отправлять покупателю товаров или услуг чек по электронной почте или в виде смс-сообщения", - разъяснил он и посоветовал не приобретать подержанные ККМ.

Начальник отдела по работе с ключевыми клиентами Альфа-Банка в Тюмени Инна Пыхалова рассказала о требованиях 115-ФЗ, о применении этого закона и о последствиях и дала практические советы для бизнеса.

"Самый актуальный совет — проверяйте своих партнеров и относитесь к этому серьезно. Это можно сделать на сайте ИФНС, на сервисе проверки контрагентов в Альфа Бизнес Онлайн и Мое Дело, КонтурФокус. Вы можете узнать ликвидирована компания или нет, не находится ли она в стадии банкротства, кто действующий директор. Радует, что в последнее время все банки задумываются о том, что клиентам нужно помогать. Если будете соблюдать рекомендации, то ваш бизнес будет более продуктивным и безопасным", - подчеркнула она.

Инна Пыхалова порекомендовала клиентам иметь один расчетный банк.

"У одной компании может быть несколько счетов и в нескольких банках. Один банк необходимо выбрать для того, что бы не было двойной налоговой нагрузки. Потому что, если вы провели налоги по одному из банков, то второй банк не видит этой информации. Чтобы подобных ситуаций не возникало рекомендуем иметь один платежный банк и отправлять платежные поручения в другие банки, если счетов несколько", - добавила она.

На конференции гости не только получили актуальную и полезную информацию, но и завели новые деловые контакты и получили практические инструменты для решения ежедневных задач.

Как отметила одна из клиенток "Альфа Банка", главный бухгалтер ООО "Лизинговая компания "Солоджи" Инна Жигулина, мероприятие было интересно, полезно и актуально.

"Рассматривались вопросы, с которыми организации встречаются каждый день. Злободневный вопрос о работе с онлайн кассами волнует сегодня всех. Часть предприятий уже перешли на онлайн кассы, многим предстоит этот сложный переход, но чем ближе этот момент, тем больше вопросов возникает. Сегодня я получила ответы на все вопросы по работе с онлайн кассами, все стало более понятно", - поделилась она.

По словам Инны Жигулиной, много вопросов возникает и по применению 115-ФЗ.

"Зачастую из банка приходят многочисленные запросы, которые требуют от организации много документации, что отнимает много времени. В рамках этой конференции, мы получили ответы, какие операции, которые осуществляются в рамках хозяйственной деятельности предприятия, могут быть рискованными. Очень полезна тема про налоговые риски и последствия. Когда у бизнеса возникают риски и говорят, что его нужно оптимизировать, то зачастую создается образ недобросовестного контрагента. Хотя оптимизация, позволяет, оперирую законными методами и инструментами уменьшить налоговую нагрузку. Альфа-Банк очень правильно поступает, что организует такие конференции, бизнесу они необходимы. Не смотря на то, что на сегодняшний день много различных информационных источников, но ничто не заменит живого общения со спикерами и общения с профессионалами", - пояснила она.

Напомним, Клуб клиентов Альфа-Банка - это площадка для общения клиентов, сообщество, где они могут найти партнеров, получить выгодные предложения, скидки на товары и услуги, принять участие в семинарах. Более 300 тыс. компаний по всей России являются клиентами клуба. На платформе клуба любой желающий может разместить мини-сайт своей компании, чтобы заявить о себе на всю страну.

Ирина Шемякина