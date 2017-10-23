КРиММ написал новую книгу рекордов

Фото: АПК по ТО

Более 70% сельхозплощадей уже подготовили сотрудники упоровской агрофирмы "КРиММ" под посевы следующего сезона.

Как рассказал генеральный директор агрофирмы Геннадий Рязанов, делаем все по науке. "Глубина и направление вспашки выбирается исходя из потребностей возделываемого растения, засоренности почвы сорняками, необходимости снегозадержания, накопления талых вод и защиты от ветровой эрозии. Так что "телегу" к лету уже начали готовить", - отметил он.

Итоги уборочной-2017 года неплохие. Так, урожай картофеля превысил 100 тыс. т

"По капусте достигли показателей 85 т/га, и это тоже можно считать лучшим показателем. Если к этому добавить без малого 32 тыс. т пшеницы, более 11 тыс. т рапса и почти тысячу тонн овса, получается, что КРиММ написал новую книгу своих рекордов", - заявил генеральный директор.