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КРиММ написал новую книгу рекордов

11:32 23 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: АПК по ТО

Более 70% сельхозплощадей уже подготовили сотрудники упоровской агрофирмы "КРиММ" под посевы следующего сезона. 

Как рассказал генеральный директор агрофирмы Геннадий Рязанов,  делаем все по науке. "Глубина и направление вспашки выбирается исходя из потребностей возделываемого растения, засоренности почвы сорняками, необходимости снегозадержания, накопления талых вод и защиты от ветровой эрозии. Так что "телегу" к лету уже начали готовить", - отметил он. 

Итоги уборочной-2017 года неплохие. Так, урожай картофеля превысил 100 тыс. т

"По капусте достигли показателей 85 т/га, и это тоже можно считать лучшим показателем. Если к этому добавить без малого 32 тыс. т пшеницы, более 11 тыс. т рапса и почти тысячу тонн овса, получается, что КРиММ написал новую книгу своих рекордов", - заявил генеральный директор.

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Теги: уборка урожая , КРиММ

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