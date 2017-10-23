Губернатор: капремонт многоквартирных домов должен быть выполнен в полном объеме и качественно

Фото ИА "Тюменская линия"

Ход реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Тюменской области обсудили на заседании президиума регионального правительства.

Губернатор Владимир Якушев подчеркнул, что это одна из сложных программ, учитывая, что она только раскручивается и набирает обороты, возникают определенные сложности. О первых результатах и проблемах, возникающих в процессе ее реализации, рассказал заместитель губернатора Вячеслав Вахрин.

В рамках первого трехлетнего краткосрочного плана программы капитального ремонта, который стартовал в октябре 2015 года, планируется отремонтировать 5 тыс. 250 конструктивных элементов в 1 тыс. 459 многоквартирных домах. На выполнение этих работ предусмотрено 4,7 млрд рублей, в том числе почти миллиард — средства государственной поддержки. В настоящий момент полностью завершен ремонт в 358 многоквартирниках, в 226 домах идут строительно-монтажные работы, на 616 объектов готовятся выйти подрядчики, еще по 618 домам идет подготовка к заключению договоров с подрядными организациями.

По словам Вячеслава Вахрина, в самом начале реализации программы многие муниципалитеты пробуксовывали, нарабатывали механизмы ее выполнения, много вопросов возникало и к строителям. Наибольший объем работ в ближайшей перспективе предстоит выполнить в Тюмени, Тобольске и Ишиме, в этих городах пока остается проблема достаточного количества квалифицированных и надежных подрядчиков.

"В региональном реестре находятся 98 подрядных организаций. Еще 20 серьезных компаний сейчас проходят отбор и будут включены в реестр", - отметил заместитель губернатора и добавил, что одна из последних тенденций - заинтересованность компаний-производителей лифтового оборудования и их готовность участвовать в программе капитального ремонта.

Вячеслав Вахрин доложил, что сформирован второй краткосрочный план программы, который будет реализован до конца 2020 года. В него включены 2 тыс. 177 домов, предстоит отремонтировать свыше семи тысяч конструктивных элементов.

"Это одна из важнейших программ, средства на реализацию которой перечисляют собственники жилья. На первом этапе отрабатывались наиболее эффективные механизмы. С учетом полученного опыта и корректировок нужно набирать темп. Запланированные работы должны быть выполнены на 100 процентов и качественно", - резюмировал глава региона.