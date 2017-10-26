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В столкновении двух "Рено" на трассе Тюмень – Омск погибла жительница села Армизонское

11:43 26 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото Госавтоинспекции Тюменской области

Один человек погиб, 11 получили травмы в шести дорожных авариях, произошедших в Тюменской области 25 октября.

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, на 164-м километре федеральной трассы Тюмень – Омск столкнулись "Рено Дастер" и "Рено Логан". По предварительным данным, водитель "Дастера" из г. Кунгур Пермского края выехал на полосу встречного движения. В результате происшествия погибла 34-летняя пассажирка "Логана", жительница села Армизонское. 26-летний водитель и 18-летний пассажир "Дастера" и 36-летний водитель "Логана" получили травмы головы, ушибы и переломы.

Три ДТП произошли на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск. На 149-м километре федеральной автодороги в Тобольском районе столкнулись "Лада" 10-й модели и "Ниссан Кашкай" с последующим их столкновением с грузовиком "МАН". Водитель "Лады" превысил безопасную скорость движения, что привело к аварии. В результате ДТП 26-летний водитель "Лады" получил травму головы и переломы плеча и предплечья. Травмы головы и живота у 28-летней пассажирки "десятки".

На 64-м километре трассы Тюмень – Ханты-Мансийск в Ярковском районе столкнулись автомобили "Хендэ Гетц" и "Мерседес". Водитель "Хендэ" выехал на полосу встречного движения. В результате происшествия травмы головы, грудной клетки и живота получили 66-летний водитель и 62-летняя пассажирка "Гетца".

На 138-м километре трассы Тюмень – Ханты-Мансийск столкнулись "Тойота Витц" и тягач "Фрейтлайнер" с полуприцепом. Водитель "Тойоты", совершив обгон попутного транспорта и возвращаясь в свою полосу движения, не справилась с управлением. Автомобиль занесло, из-за чего произошло столкновение. В результате происшествия 22-летние водитель и пассажирка "Тойоты" получили ушибы и ссадины.

В областном центре произошли два ДТП с участием пешеходов, переходивших проезжую часть вне пешеходных переходов. На ул. Казаровской 56-летнюю женщину сбил автобус "ПАЗ". У пострадавшей перелом бедра. Около часа дня на ул. Щербакова 26-летнего молодого человека сбил автомобиль "Форд". У пешехода ушиб плеча.

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Теги: ГИБДД Тюменской области , ДТП

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