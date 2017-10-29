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Владимир Якушев поздравил работников автомобильного транспорта с праздником

09:51 29 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Автотранспортный комплекс – одна из значимых движущих сил экономики Тюменской области. Слаженная и качественная работа специалистов автомобильного транспорта обеспечивает стабильное функционирование всех сфер жизни региона.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев, поздравляя работников и ветеранов автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником.

"Высокая квалификация, преданность избранному делу и опыт помогают вам достойно трудиться на благо области и ее жителей. Вы успешно решаете производственные задачи по безопасной  перевозке пассажиров и своевременной доставке грузов, используя лучшие качества настоящего водителя - внимательность и уважение к другим участникам дорожного движения", - отметил губернатор.

По словам Владимира Якушева, развитию автотранспортных предприятий в Тюменской области уделяется серьезное внимание. Активно совершенствуется транспортная система региона, ведется работа по модернизации муниципального автопарка. Обновляется и  дорожная сеть: в Тюмени и области ежегодно вводятся в эксплуатацию современные мосты и развязки, строятся и ремонтируются дороги.

Особые слова благодарности губернатор адресовал ветеранам отрасли.

"Заложенные вами славные трудовые традиции сохраняют и продолжают молодые работники автотранспортных предприятий. Желаю всем вам новых успехов в работе,  счастья, здоровья и  благополучия", - сказал глава региона.

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Теги: День автомобилиста , Владимир Якушев

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