Тюменец наладил производство поддельных паровых стерилизаторов

Фото следственного комитета РФ

Сотрудника тюменского завода осудят за производство и сбыт незарегистрированных медицинских изделий.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области, в июле 2016 года представитель акционерного общества "Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов" организовал производство и сбыт незарегистрированных на территории России паровых стерилизаторов различной комплектации. По техническим характеристикам медицинские изделия не обеспечивали эффективную стерилизацию биологических отходов.

Следователи совместно с сотрудниками МВД России и УМВД по Тюменской области провели необходимые следственные действия, в том числе обыски в московском филиале завода. Была изъята бухгалтерская документация предприятия, документация по сборке медицинского оборудования, также регистрационные удостоверения на медицинские изделия. Проведена сравнительная экспертиза на соответствие медицинского оборудования регистрационным удостоверениям, устанавливаются конкретные лица, причастные к совершению преступления.

В ряде субъектов продолжается расследование уголовных дел указанной категории. В Новосибирской области мужчина организовал производство и сбыт очистителей воздуха без оснащения приведенного оборудования необходимыми катализаторами очистки и иными деталями, в отсутствие которых их использование не оказывает бактерицидного воздействия на находящиеся в воздухе вирусы и бактерии. В результате в указанный период времени сфальсифицированное оборудование поставлено в клиники более 100 городов и иных населенных пунктов. Выручка от продажи каждого очистителя воздуха варьировалась от 45 тыс. до 98 тыс. рублей. За выполнение указанных работ обвиняемый получил более 9 млн рублей.

В Рязанской области по результатам проверки поставки в детскую клиническую больницу некачественного жидкого медицинского кислорода возбуждено уголовное дело. Расследование уголовных дел продолжается.