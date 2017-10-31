Тюменские медалисты чемпионата мира WorldSkills поделятся опытом со сверстниками

Фото Сергея Русанова

Тюменская молодежь проявляет большой интерес к движению WorldSkills, поэтому необходимо организовать для школьников и студентов серию встреч с медалистами чемпионата мира WorldSkills.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев на встрече с медалистами 44 чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills Abu Dhabi 2017 Леонидом Шмаковым и Ольгой Ячменевой и их тренерами-экспертами Михаилом Фучко, Светланой Моревой и Михаилом Григорьевым.

"Для того, чтобы тюменские участники мирового чемпионата WorldSkills достойно подготовились к соревнованиям, была проделана большая организационная работа. Я очень рад, что многое из задуманного получилось. От всей души поздравляю вас с успехом. Вы большие молодцы, потому что смогли продемонстрировать все свои знания и умения, справившись с эмоциональными перегрузками", - обратился глава региона к Леониду Шмакову и Ольге Ячменевой. Глава региона поблагодарил тренеров и экспертов за качественную подготовку тюменских участников чемпионата.

Сотрудник Тюменского государственного университета Леонид Шмаков завоевал золотую медаль чемпионата WorldSkills Abu Dhabi 2017 в компетенции "Сетевое и системное администрирование. Студентка Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства Ольга Ячменева получила медаль за профессионализм в компетенции "Малярные и декоративные работы".

Владимир Якушев рассказал, что сообщение о успехе тюменцев на мировом чемпионате WorldSkills он получил поздно ночью.

"Мы все очень обрадовались, что у нас есть такие ребята, которые очень достойно представили на чемпионате Россию и наш регион. Общаясь с молодежью на разных площадках, я вижу большой интерес к движению WorldSkills. Поэтому мы должны получить максимальный эффект от прекрасного выступления Леонида Шмакова и Ольги Ячменевой. Думаю, мы должны провести встречи с молодежью, чтобы тюменские медалисты WorldSkills поделились со сверстниками своим опытом и секретами успеха. Мы должны формировать у нашей молодежи стремление двигаться вперед, меняя к лучшему себя и мир", - подчеркнул губернатор.

Напомним, 44 чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills прошел в Абу-Даби в период с 14 по 19 октября. Сборная России заняла на турнире первое место в общекомандном зачете, завоевав 11 медалей и 21 медальон за профессионализм. Национальную сборную WorldSkills-Russia принял в Кремле президент Российской Федерации Владимир Путин.

"Основываясь на том, что вам удалось сделать, мы будем выстраивать дальнейшие программы по подготовке кадров, и это одно из наших важнейших направлений", - подчеркнул глава государства, обращаясь к российским медалистам и участникам мирового чемпионата WorldSkills.

Фото Сергея Русанова

Евгений Бабенко