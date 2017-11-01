Россиян могут освободить от платы за поверку приборов учета

minstroyrf.ru

Ответственность за обслуживание и поверку приборов учета может быть возложена на ресурсоснабжающие организации. Об этом сообщил 31 октября в ходе заседания Совета законодателей Российской Федерации замглавы Минстроя России, главный государственный жилищный инспектор Андрей Чибис.

По словам замминистра, одна из приоритетных задач Минстроя России - повышение эффективности мониторинга коммунальных сетей, в том числе, создание систем учета потребления коммунальных ресурсов онлайн. При этом обязанность установки соответствующих приборов учета и ответственность за их обслуживание будут возложены на участников рынка, сообщает пресс-служба Минстроя.

"Системы автоматического учета потребления способны повысить эффективность системы в разы - начиная с своевременного выявления аварий и потерь и заканчивая сокращением объема внебалансовых, или попросту украденных, ресурсов. При этом мы понимаем, что нужна именно система учета, каждому ставить свой прибор со своими параметрами неэффективно, и эта система должна быть организована за счет тех, кто управляет городским хозяйством. Это безусловно повысить эффективность системы", - прокомментировал Андрей Чибис.