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Россиян могут освободить от платы за поверку приборов учета

17:13 01 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
minstroyrf.ru

Ответственность за обслуживание и поверку приборов учета может быть возложена на ресурсоснабжающие организации. Об этом сообщил 31 октября в ходе заседания Совета законодателей Российской Федерации замглавы Минстроя России, главный государственный жилищный инспектор Андрей Чибис.

По словам замминистра, одна из приоритетных задач Минстроя России  - повышение эффективности мониторинга коммунальных сетей, в том числе,  создание систем учета потребления коммунальных ресурсов онлайн. При этом обязанность установки соответствующих приборов учета и ответственность за их обслуживание будут возложены на участников рынка, сообщает пресс-служба Минстроя.  

"Системы автоматического учета потребления способны повысить эффективность системы в разы - начиная с своевременного выявления аварий и потерь и заканчивая сокращением объема внебалансовых, или попросту украденных, ресурсов. При этом мы понимаем, что нужна именно  система учета,  каждому ставить свой прибор со своими параметрами неэффективно, и эта система должна быть организована  за счет тех, кто управляет городским хозяйством. Это безусловно повысить эффективность системы", - прокомментировал Андрей Чибис.

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Теги: Андрей Чибис , Минстрой , приборы учета

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