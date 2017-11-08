Спортивный зал в Уватском районе оснастили огнестойкими панелями

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Ремонтные работы спортивного зала "Молодость" в Увате подходят к концу. Об этом сообщает администрация Уватского района.

Обновление спортивного сооружения занимаются подрядчики из Омска. Бригадир Азамат Жетбисбаев проинформировал, что здание оснащено антивандальными огнестойкими панелями. Это современный строительный материал, который отличается пожаробезопасностью, экологической чистотой, прочностью и легкостью и простотой в обслуживании. Сейчас работы на стадии отделки и закончатся на днях.

Напомним, в 2016 году Роспотребнадзор указал, что стены в раздевалках и спортивном зале не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям. Из бюджета на ремонт выделили 3 млн 200 рублей.