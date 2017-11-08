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В Заводоуковске сотрудник СТО угнал машину клиента

17:07 08 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати

Дежурный наряд ДПС межмуниципального отдела МВД России "Заводоуковский" раскрыл угон легкового автомобиля. 

Инспекторы в с. Бигила Заводоуковского городского округа для проверки документов остановили машину. На требование сотрудников предоставить документы, молодой человек пояснил, что оставил их дома. В дальнейшем при выяснении обстоятельств силовиками установлено, что водительского удостоверения у него не было и владельцем данного автомобиля он не является. По словам подозреваемого, он работал на одной из станций технического обслуживания, откуда и угнал авто. Дождавшись, когда все сотрудники станции уйдут, он завладел ключами и совершил угон.

По данному факту следователями принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". Санкция предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет, сообщает УМВД России по Тюменской области.

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Теги: УМВД России по Тюменской области , угон

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