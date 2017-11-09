На форуме в Челябинске презентуют тюменско-казахстанские проекты

pravmin74.ru

XIV форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана имеет большое значение для укрепления и развития экономических и гуманитарных связей между нашими странами и регионами. Об этом заявил в интервью обозревателю "Тюменской линии" председатель национально-культурной автономии казахов Тюменской области Есенгали Ибраев.

"Ежегодный россйско-казахстанский форум межрегионального приграничного сотрудничества дает возможность руководителям регионов, представителям деловых кругов и социальной сферы, как говорится, сверить часы, обсудить совместные проекты и инициативы. Тема сегодняшнего форума - "Развитие человеческого капитала" - очень актуальна для обоих государств. В рамках форума уже состоялось заседание совета ректоров, в котором приняли участие руководители вузов из России и Казахстана", - рассказал Есенгали Ибраев.

Для Тюменской области участие в форуме - еще одна возможность презентовать регион на высоком международном уровне и повысить свою инвестиционную привлекательность, считает председатель национально-культурной автономии казахов Тюменской области Есенгали Ибраев.

"Совместные тюменско-казахстанские проекты в сфере образования и здравоохранения, другие наши общие вложения в человеческий капитал позитивно отражаются на экономике. Без этого невозможно движение вперед", - подчеркнул Есенгали Ибраев, напомнив, что в ходе визита тюменской делегации в столицу Казахстана Астану была достигнута договоренность о сотрудничестве между вузами региона и Университетом Назарбаева.

Напомним, XIV форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, в котором принимают участие президент России Владимир Путин и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, проходит в Челябинске. Делегацию Тюменской области на форуме возглавляет глава региона Владимир Якушев.

Евгений Бабенко