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Владимир Путин: Россия и Казахстан - стратегические партнеры и союзники

21:05 09 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
kremlin.ru

Российская Федерация и Республика Казахстан развивают отношения на принципах дружбы, добрососедства, равноправия и взаимного уважения. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании XIV форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который завершился в Челябинске.

"Убежден, приверженность этим принципам позволит нам и далее укреплять сотрудничество во всех сферах. Перед открытием форума мы с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым провели очень подробную, обстоятельную беседу. Обсудили ключевые аспекты двустороннего сотрудничества, наметили шаги по дальнейшему наращиванию российско-казахстанского взаимодействия по всем направлениям. И хочу еще раз сказать то, что говорил в узком составе: хочу поблагодарить президента Казахстана за большой вклад в проведение международных встреч в Астане по Сирии. Во многом благодаря астанинским переговорам появилась возможность для скорейшего разрешения кризиса в Сирии, достижения самими сирийцами договорённостей о запуске политического процесса урегулирования", - отметил Владимир Путин.

Президент России рассказал, что в ходе встречи с Нурсултаном Назарбаевым обсуждалась и главная тема межрегионального форума - развитие человеческого капитала, об инвестициях в повышение уровня и качества жизни граждан, прежде всего вложениях в сферу образования, здравоохранения. Президенты России и Казахстана Договорились поручить правительствам продолжить тесную координацию действий по развитию человеческого капитала, активнее привлекать к этой работе регионы.

"Межрегиональное сотрудничество развивается весьма успешно и охватывает самый широкий круг вопросов экономической и социальной политики, гуманитарной сферы. Высокую интенсивность приобрели контакты между регионами двух стран. Так, в нынешнем году Казахстан посетили более 20 делегаций субъектов Российской Федерации. Результатом таких поездок становятся конкретные договоренности, нацеленные на расширение многопланового межрегионального сотрудничества и кооперации. Отмечу, что между субъектами Российской Федерации и областями Казахстана уже действует порядка 400 соглашений о сотрудничестве", - сказал Владимир Путин.

По его словам, в ходе форума также будет подписан солидный пакет межрегиональных документов. К форуму подготовлена комплексная программа российско-казахстанского межрегионального сотрудничества на период 2018–2023 годов.

"Этот документ нацелен на еще более активное вовлечение регионов во взаимодействие наших стран. При этом приоритетное внимание будет уделяться сотрудничеству в торгово-экономической и инвестиционной областях. Подчеркну, что во многом именно благодаря деловым инициативам субъектов Российской Федерации и казахстанских областей с начала текущего года заметно подросла взаимная торговля. За январь - август встречные поставки товаров и услуг достигли 11 миллиардов долларов. Это на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Накопленные российские инвестиции в Казахстане превысили 10,8 миллиарда долларов, а казахстанские в Россию - три миллиарда. Важно не останавливаться на этом результате, поэтому поручили правительствам, двусторонней межправкомиссии принять дополнительные меры по снятию барьеров для движения товаров, капиталов и рабочей силы", - подчеркнул президент России.

Новое важное направление сотрудничества - это цифровая экономика, добавит Владимир Путин. По его словам, в России уделяется самое пристальное внимание внедрению цифровых технологий во все области жизни.

"Знаю, что и казахстанское руководство прилагает серьезные усилия по расширению применения информационных технологий в государственном управлении, финансовой сфере, образовании и медицине. Россия и Казахстан регулярно обсуждают эту проблематику как в двустороннем формате, так и в рамках Евразийского экономического союза. Региональные власти также много занимаются вопросами использования цифровых технологий. Рассчитываю, что нынешний форум даст отдачу и поможет наладить межрегиональное сотрудничество по внедрению электронных сервисов и продуктов в муниципальном управлении, модернизации жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранении и охране окружающей среды", - сказал президент России.

Напомним, в пленарном заседании XIV форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана принял участие губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

Евгений Бабенко

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Теги: Владимир Путин , Казахстан , Владимир Якушев , экономика , инвестиции

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